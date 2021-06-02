40 bin ve 80 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev sahibi olma müjdesi! Vakıfbank'tan çok ucuza uygun fiyata konut satışı!

Vakıfbank ellerinde bulunan gayrimenkulleri Haziran ayına özel uygun fiyatlarla satışa çıkardı. 40 bin ve 80 bin TL'ye ev müjdesi! Bankalar satılık konutları piyasaya oranla daha uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuluyor. İlk olarak, ev sahibi ipoteklerini birkaç ay ödememiştir. Bankanın verdiği vadeye uymamıştır. Bankaya borcunu veremediyse de ev ihaleye çıkarılmıştır. Aldığı ev kredisini ödemeyen kişi taşınmanızı daha önceden imza attığı üzere bankaya bırakır. Yani banka borcunu evi satarak tahsil eder. Elbette evin değeri borcunu ödeyemeyen kişinin satın aldığı fiyattan daha düşüktür. Değer kaybeden evler her zaman daha uygun fiyata alıcı bulur.

02.06.2021 07:45 - Son Güncelleme: 02.06.2021 07:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





