Pandemi sosyal destek 4. faz ödemeleri ne zaman? 1100 TL E-Devlet pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır?
1100 TL E-Devlet pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek 4. faz ödemeleri ne zaman? Pandemi sosyal destek yardımı almak isteyen vatandaşlar, 1100 TL pandemi yardım başvurusunu nasıl yapabileceğini merak ediyor. 3 faz halinde ödenen pandemi destekleri sayesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar devlet yardımı almıştı. Geçtiğimiz yıldan bu yana ödenen Pandemi sosyal destek yardımı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." demişti.
1100 TL E-Devlet pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek 4. faz ödemeleri ne zaman sorularının yanıtları gündemde yer alan konulardan oldu. Pandemi destek parası almak isteyen vatandaşlar, 1100 TL parayı almanın yollarını arıyor. Pandemi dönemi için verilen sosyal yardım ücreti başvuru yaparken belirtilen banka adresine gönderilir, banka hesabı belirtilmediyse PTT'den alınabilir. 3 faz halinde yapılan ödemelerin ardından gözler 4. faz ödemelerine çevrildi. Peki; 1100 TL E-Devlet pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır?
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.