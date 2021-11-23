A101 yeni aktüel kataloğu ile bombayı patlattı! 10 TL ve üzeri alışveriş yapan alabilecek! Büyük kampanyayı böyle duyurdu Bedava gibi...

A101 her hafta şaşırtmaya devam ediyor. Bu hafta A101'den 10 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler 8'li parfümü tuvalet kağıdını 13,95 TL'ye alabilecek. 1 litrelik Yudum ayçiçek yağı da sadece 18,45 TL'den satılacak. Haftanın yıldızlarının yer aldığı yeni A101 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta A101'de neredeyse tüm mutfak ihtiyaçları bedavadan biraz pahalıya satılıyor. İşte A101'in yeni süprizleriyle dolu aktül kataloğu...