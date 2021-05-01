Milyonlarca kadına destek! 300, 400, 600 TL çocuk parası, doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası nasıl alınır?
İş hayatında yer almak isteyen kadınlara devlet tarafından binlerce lira destek sağlanıyor. Yeni doğan her çocuk için annelere önemli destekler veriliyor. Çalışan çalışmayan tüm annelere çeşitli isimler altında çok sayıda verilen ödemeler bulunuyor. Çocuk parası, doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası ile kadınlar rahat bir nefes alıyor. Çocuk parası yapılan çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. İşte kadınların alabileceği destekler hakkında merak edilenler!
Kadınlara binlerce lira destek verilmeye devam ediyor. İş hayatında yer alan veya çalışmayan kadınlar; çocuk parası, doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası gibi desteklerden faydalanabiliyor. Çocuk parası yapılan çocuğa göre değişiklik gösteriyor. İlk çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL ve üçüncü çocukta 600 TL destek parası veriliyor.
Devlet, nüfusun yaşlanma hızının artması üzerine aileleri çocuk yapmaya teşvik etmek için annelere 'çocuk parası', 'doğum (rapor) yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' 'gebelik ve lohusalık yardımı', 'çoklu doğum' ve 'izin parası' gibi konularda karşılıksız destek sağlıyor. Bu ödemeler ise her yıl artıyor.
Çalışan çalışmayan tüm annelere çeşitli isimler altında çok sayıda verilen ödemelerden birisi de çocuk parası. Bu destek, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr' adresinden de başvuru imkanı var.
Tek çocuk doğumlarına verilen desteklerin yanında 'çoklu doğum yardım programı' ile de ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Bunun için il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuruda bulunmak gerekiyor.