Milyonlarca kadına destek! 300, 400, 600 TL çocuk parası, doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası nasıl alınır?

Çalışan çalışmayan tüm annelere çeşitli isimler altında çok sayıda verilen ödemelerden birisi de çocuk parası. Bu destek, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr' adresinden de başvuru imkanı var.