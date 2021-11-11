A101, ŞOK ve BİM gücünü birleştirdi! Tüm zamanların en büyük haftasonu indirimleri belli oldu! Bugün başladı: beyaz eşya ve teknolojik ürünler...

A101, ŞOK ve BİM hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar hafta sonunun gelmesiyle zincir marketlerdeki hafta sonu indirimlerini öğrenmek istiyor. Elektronik ürünlerden, mutfak ihtiyaçlarına tüm ürünlerde her hafta sonu muhteşem indirimler yapılıyor. Bu hafta ise bu üç market güçlerini birleştirip şahane indirimlere imza attı. Milyonlarca kişi mağazalara gitmeden önce aktüel ürünler kataloğundan A101, ŞOK ve BİM hafta sonu indirimlerini inceliyor. Bu hafta sonu için yapılan indirimlerin yer aldığı A101, ŞOK ve BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.