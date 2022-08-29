A101, ŞOK, BİM, Migros, CarrefourSA okul kırtasiye 2022 kataloğu YAYINLANDI! Yüzde 40 indirimli kalem, defter, çanta, suluk 6,99 TL’den satılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eylül'ün 12'sinde okullarda yeni eğitim öğretim döneminin başlanacağını duyurdu. A101, ŞOK, BİM, Migros'a okul eşyaları ne zaman gelecek? sorusu yeni yayınlanan kataloglarla birlikte yanıt buldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Ağustos ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde tüm okul ihtiyaçlarını ucuz fiyatlarla karşılayabilecek. Birbirinden indirimli ve kaliteli kırtasiye ürünleri raflarda ziyaretçileri için hazır hale getirildi. İşte A101, ŞOK, BİM, Migros, CarrefourSA okul kırtasiye 2022 kataloğu!