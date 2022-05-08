A101 Plus kampanyası başladı! Bakiye hediyeli ürün sürprizi! Denk gelen sudan çıkmış balığa dönebilir! O ürünleri alanlara +10 TL bakiye veriliyor. Şimdilik yalnızca A101 mağazalarından yapılan alışverişlerde geçerli olan bu uygulama çok yakında ise a101.com.tr ve A101 Kapıda uygulamasında da kullanılabilecek. Tamamen ücretsiz olan A101 Plus uygulaması vatandaşların paralarının cebinde kalmasını sağlıyor. Nasıl mı? İşte detaylar...