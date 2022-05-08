A101 Plus kampanyası başladı! Bakiye hediyeli ürün sürprizi! Denk gelen sudan çıkmış balığa dönebilir! O ürünleri alanlara +10 TL bakiye...
A101 Plus marketlerdeki harcamalarda daha fazla tasarrufa yardımcı oluyor. Vatandaşlar bu sayede A101'deki harcamalarda bakiye kazandırıyor. A101 zincir marketleri tarafından uygulamaya konulan bakike, A101 mağazalarında harcadıkça kazandıran ödül birimidir. 1 TL Bakiye 1 Türk Lirasına eşittir. A101 mağazalarında bakiye hediyeli ürünlerden yapılan alışverişlerde A101 Plus uygulamandaki QR kod ile ödeyerek bakiye kazanabilir, vatandaş istedği A101 mağazasında bu bakiyeleri harcayabilir. İşte yeni haftanın A101 aktüel kataloğu ve A101 Plus'ta bu haftaki ürünler...
A101 Plus kampanyası başladı! Bakiye hediyeli ürün sürprizi! Denk gelen sudan çıkmış balığa dönebilir! O ürünleri alanlara +10 TL bakiye veriliyor. Şimdilik yalnızca A101 mağazalarından yapılan alışverişlerde geçerli olan bu uygulama çok yakında ise a101.com.tr ve A101 Kapıda uygulamasında da kullanılabilecek. Tamamen ücretsiz olan A101 Plus uygulaması vatandaşların paralarının cebinde kalmasını sağlıyor. Nasıl mı? İşte detaylar...
A101'in yayımladığı aktüel katalogda belirli ürünlerin üzerinde +3, +5, +10 TL şeklinde bakiyeler yer alıyor. Bu ürünler A101 Plus kapsamına giriyor. Kasiyere A101 Plus'ı kullanmak istediğini söylediğinde eğer mağazada QR okuyucu yoksa uygulamanda QR ekranında bulunan 6 haneli kodu kasiyere söyleyerek işlem yapabilirsiniz.
A101 PLUS NEDİR?
A101 Plus; mağazalarımızdaki harcamalarında senin daha fazla tasarruf yapmanı sağlar. İstediğin kampanyayı tam da senin ihtiyacın olduğu zamanda sana sunar. A101 Plus, bütçe dostundur. Mağazalarımızdaki harcamalarında sana bakiye kazandırır ve kupon kampanyalarıyla senin yanında olur. Alışveriş sürecinde ihtiyaç duyduğun her an ulaşabileceğin A101 Plus, hızlı ve yenilikçi mobil kullanımıyla sana destek olur.
BAKİYE NEDİR?
Bakiye, A101 Plus Bakiyesi ifadesinin kısaltmasıdır. Bakiye, A101 mağazalarında harcadıkça kazandığın ödül birimidir. 1 TL Bakiye 1 Türk Lirasına eşittir. A101 mağazalarında bakiye hediyeli ürünlerden yaptığın alışverişleri, A101 Plus uygulamandaki QR kod ile ödeyerek bakiye kazanabilir, dilediğin A101 mağazasında bu bakiyeleri harcayabilirsin.
A101 PLUS NASIL İNDİRİLİR?
A101 Plus'ı akıllı cihazına indirmek için, öncelikle cihazının kullandığı mobil uygulama mağazalarına (AppStore, Google Play, App Gallery) üye olman gerekmektedir. Üyeliğini oluşturduktan sonra cihazının mobil uygulama mağazasında A101 Plus'ı aratarak, akıllı cihazına ücretsiz bir şekilde indirebilirsin.
A101 PLUS KAMPANYALARI
A101 Plus kampanyaları belirli aralıklarla güncellenir. Her alışverişte, ihtiyaçlarına göre, sana uygun kampanya sunulur.
A101 Plus'ta Bu Hafta Kampanyası kapsamında belirlenen ürünlerden, belli miktarda bakiye kazanabileceğin kampanyalardır. Kampanya kapsamındaki ürünlerden satın aldığında, uygulamamızda gösterilen miktarda A101 Plus Bakiye'si hesabına yüklenir. Bakiye kazanabileceğin ürünleri A101 Plus mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirsin.