Gözler oradaydı! İlaç gibi geldi! Vatandaşlara 4.000 TL’ye yakın maaş müjdesi verildi! Almak için..

İşsizlik Maaşı Ne Kadar 2022?

Türkiye İş Kurumu'nun işsiz olan vatandaşlar için geliştirmiş olduğu hizmetlerden olan işsizlik maaşı, her yıl asgari ücret tutarına göre güncellenen tutarlar ile vatandaşlara ulaştırılmaktadır.