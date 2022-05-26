A101 marketlerinde haftanın ortasında dev indirim! Daha önce hiç olmadığı gibi olacak! Aktüel ürünler raflara dizildi! 1.000 adetle sınırlı! A101 her perşembe yeni aktüel kataloğunu yayımlıyor. Güncel 2022 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşların yakından takip ettiği katalogda o ürünler ilk kez bu fiyata satılıyor. Peki bu hafta A101 aktüel ürünler neler? Hangi ürünler indirimde? Toshiba Ultra HD Smart TV, Reeder P13 cep telefonu, Aprilla şarjlı epilatör, Arzum el blender seti, Piranha akıllı drone ve daha onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla katalogda yer alıyor. İşte güncel kataloğu…