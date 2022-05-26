A101 marketlerinde haftanın ortasında dev indirim! Daha önce hiç olmadığı gibi olacak! Aktüel ürünler raflara dizildi! 1.000 adetle sınırlı
A101 aktüel ürünler kataloğunda yeni ürünler yer alıyor. Vatandaşların her gün sıklıkla araştırdığı güncel katalogdaki o ürünler yoğun ilgi gördü. Gıda ürünlerinin yanı sıra bu hafta halılarda, kamp ürünlerinde, frın ve hatta motosiklerlerde büyük indirimler yapıldı. Böylesi ilk kez oldu! A101 zincir marketlerinin yeni kataloğu müşterilerini şoka uğrattı. Mayıs ayının sonlarına doğru yaklaşırken A101 haftanın yıldızlı ürünlerini güncelledi. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de geçerli olacak! İşte indirimli ürünler kataloğu...
26.05.2022 16:04 - Son Güncelleme: 26.05.2022 16:04
A101 marketlerinde haftanın ortasında dev indirim! Daha önce hiç olmadığı gibi olacak! Aktüel ürünler raflara dizildi! 1.000 adetle sınırlı! A101 her perşembe yeni aktüel kataloğunu yayımlıyor. Güncel 2022 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşların yakından takip ettiği katalogda o ürünler ilk kez bu fiyata satılıyor. Peki bu hafta A101 aktüel ürünler neler? Hangi ürünler indirimde? Toshiba Ultra HD Smart TV, Reeder P13 cep telefonu, Aprilla şarjlı epilatör, Arzum el blender seti, Piranha akıllı drone ve daha onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla katalogda yer alıyor. İşte güncel kataloğu…