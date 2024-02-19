A101 BİM ŞOK MİGROS indirimli FİYAT LİSTESİ | 4 zincir marketin aktüel ürünler kataloğu az evvel çıktı! 16'lı tuvalet kağıdı 99.90 TL, tavuk but 59.90 TL

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirleri Bim, Şok, Migros ve A101, müşterilerini bekleyen cazip fırsatları içeren yeni aktüel ürün kataloglarını yayımladı. Bu hafta salı ve cuma günleri satışa sunulan kataloglar, birbirinden avantajlı indirimlerle dolu. Çokoprens Ülker çikolatası 29,00 TL, Patiswiss Orman Meyve Dolgulu Çikolata 49,00 TL ve Omo Toz Deterjan 9 kg 319,00 TL fiyatla müşterilere sunulacak. İşte A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler listesi...
Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan BİM, ŞOK, A101 ve Migros, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. 20-23 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu, tüketicilerin dikkatini çekecek indirimlerle dolu.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Papia Platinum 4 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı 99,90 TL
Bioblas Şampuan Çeşitleri 1 Litre 99,90 TL