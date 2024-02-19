A101 BİM ŞOK MİGROS indirimli FİYAT LİSTESİ | 4 zincir marketin aktüel ürünler kataloğu az evvel çıktı! 16'lı tuvalet kağıdı 99.90 TL, tavuk but 59.90 TL

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Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan BİM, ŞOK, A101 ve Migros, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. 20-23 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu, tüketicilerin dikkatini çekecek indirimlerle dolu.