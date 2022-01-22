A101, BİM, ŞOK hafta sonu aktüel ürünleri belli oldu! Fiyatlar düştü 140’dan 70 TL’ye... KDV’deki değişiklik sonrası zincir marketlerdeki indirimler!

Ayçiçek yağı, makarna, un, süt, yumurta fiyatları KDV oranındaki değişiklik sonrası düşecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV oranlarını sadeleştireceklerini duyurdu. KDV oranlarında yapılacak düzenleme ile özellikle temel gıdada ve diğer bir çok üründe fiyatlar inecek. Böylelikle hem üretici hem tüketici hem de ticaret yapanlar rahatlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor" '' dedi. Son olarak düzenlemeye son şeklinin verilerek Meclis'e gönderilmesi planlanıyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı marketlerdeki indirime girecek ürünlere çevrildi. KDV'nin yakın zamanda fiyatları düşürmesi beklenirken, şimdilerde ise marketlerde aktüel ürünler katalogları yoğun ilgi görüyor. Nedeni ise katalogda her hafta farklı ürünlerin indirime girmesi... İşte A101, BİM, ŞOK aktüel ürünleri...