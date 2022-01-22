EK ZAM! %30,5'e yükseltildi! Memura ve emekliye ek zam! En düşük maaş...Memurlara ve emeklilere maaş farkları bugün yattı mı?
Memurlara ve emeklilere maaş farkları bugün yattı mı? Sorusu merak ediliyor. Memur ve emeklinin maaşına ek zammı da içeren kanın teklifi, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yasalaştı. ''Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'' kapsamında ayrıca TL finansal araçlarına olan talebin artırılması ve kademeli doğalgaz satış fiyatının da belirlenmesine ilişkin detaylar yer alıyor. Peki, yeni kanun ile en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, emekli maaş zam farkı ne zaman ödenecek? İşte detaylar
22.01.2022 08:44
- Son Güncelleme: 22.01.2022 08:44
Emekli maaşına ek zam ödemelerinin ise ne zaman yapılacağına dair yasanın kabul edilmesinin ardından henüz net bir açıklama gelmedi. Şubat ayı maaşları için birlikte mi yoksa Ocak ayı içinde mi maaşlara ek zam oranlarının yansıtılacağı bilinmiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilgili düzenlemeye göre açıklanacak yeni takvimde bu sorunun yanıtı verilecek.
Kim Ne Kadar Maaş Alacak, En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?
2022 yılına dair tüm çalışanları ve emeklileri kapsayan zam oranları nihayet netleşti. Meclis'te yeni kanun teklifi kapsamında görüşülmeye başlayan ve Ocak – Haziran döneminde %5'ten %7,5'e memur maaşlarını yükselten teklif kabul edildi.