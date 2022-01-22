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Haberler Ekonomi EK ZAM! %30,5'e yükseltildi! Memura ve emekliye ek zam! En düşük maaş...Memurlara ve emeklilere maaş farkları bugün yattı mı?

EK ZAM! %30,5'e yükseltildi! Memura ve emekliye ek zam! En düşük maaş...Memurlara ve emeklilere maaş farkları bugün yattı mı?

Memurlara ve emeklilere maaş farkları bugün yattı mı? Sorusu merak ediliyor. Memur ve emeklinin maaşına ek zammı da içeren kanın teklifi, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yasalaştı. ''Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'' kapsamında ayrıca TL finansal araçlarına olan talebin artırılması ve kademeli doğalgaz satış fiyatının da belirlenmesine ilişkin detaylar yer alıyor. Peki, yeni kanun ile en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, emekli maaş zam farkı ne zaman ödenecek? İşte detaylar

takvim.com.tr
22.01.2022 08:44 - Son Güncelleme: 22.01.2022 08:44
EK ZAM! %30,5’e yükseltildi! Memura ve emekliye ek zam! En düşük maaş...Memurlara ve emeklilere maaş farkları bugün yattı mı?

Emekliye ve Memura Ek Zaman Ne Zaman Ödenecek?

TBMM Genel Kurulu tarafından, emekli ve memur maaşına ek zammı da içeren yasanın kabul edilmesi ile milyonlarca kişi ek ödemelerin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı.

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EK ZAM! %30,5’e yükseltildi! Memura ve emekliye ek zam! En düşük maaş...Memurlara ve emeklilere maaş farkları bugün yattı mı?

Ayrıca söz konusu yasa kapsamında, kademli doğalgaz satış fiyatının belirlenmesi, BES'e devlet katkı payının %25'ten %30'a çıkarılması ile ek zamma ilişkin kriterler de yer alıyor.

EK ZAM! %30,5’e yükseltildi! Memura ve emekliye ek zam! En düşük maaş...Memurlara ve emeklilere maaş farkları bugün yattı mı?

Emekli maaşına ek zam ödemelerinin ise ne zaman yapılacağına dair yasanın kabul edilmesinin ardından henüz net bir açıklama gelmedi. Şubat ayı maaşları için birlikte mi yoksa Ocak ayı içinde mi maaşlara ek zam oranlarının yansıtılacağı bilinmiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilgili düzenlemeye göre açıklanacak yeni takvimde bu sorunun yanıtı verilecek.

EK ZAM! %30,5’e yükseltildi! Memura ve emekliye ek zam! En düşük maaş...Memurlara ve emeklilere maaş farkları bugün yattı mı?

Kim Ne Kadar Maaş Alacak, En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

2022 yılına dair tüm çalışanları ve emeklileri kapsayan zam oranları nihayet netleşti. Meclis'te yeni kanun teklifi kapsamında görüşülmeye başlayan ve Ocak – Haziran döneminde %5'ten %7,5'e memur maaşlarını yükselten teklif kabul edildi.

EK ZAM! %30,5’e yükseltildi! Memura ve emekliye ek zam! En düşük maaş...Memurlara ve emeklilere maaş farkları bugün yattı mı?

Ayrıca 3 Ocak'ta belirlenen enflasyon rakamları sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşının 2.500 TL'ye çıkarıldığının duyurulmasının ardından bu zamda yasalaşmış oldu.

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