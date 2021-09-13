32 ve 92 günlük vadeli mevduat ile çalışmadan yata yata para kazanma! Faizler patladı, hoş geldin faizi ateş aldı!

BANKA FAİZ ORANLARI

Bankalarda açılabilecek olan iki tür hesap vardır. Bunlardan bir tanesi vadeli olurken diğeri de vadesiz hesaplardır. Vadesiz hesaplar sürekli para çekme ve para yatırma işlemi yapan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Yatırım yapmak isteyenler bankalardan vadeli mevduat hesabı açarlar.