ŞOK aktüel ürünler kataloğunda lezzetli turşular için malzemeler indirimde! ŞOK’ta okul ihtiyaçları kampanyaları sürüyor…

En çok ziyaret edilen ve bütçeye dost fiyatlar sunan ŞOK aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Turşu hazırlığı yapacak olanlar 1-14 Eylül tarihleri arasında marketi ziyaret ederek turşuluk için malzemeleri uygun fiyata alabilir. Ayrıca 18 Ağustos'ta başlayan okula hazırlık için gerekli ürünler defter, kalemler, boyama ürünleri gibi seçeneklerin yanı sıra teknolojik ürünlerdeki fırsatlar da 14 Eylül'e kadar devam edecek. İşte incelemek isteyenler için güncel ŞOK aktüel kataloğu…