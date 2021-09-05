ŞOK aktüel ürünler kataloğunda lezzetli turşular için malzemeler indirimde! ŞOK’ta okul ihtiyaçları kampanyaları sürüyor…
Vatandaşlar ŞOK aktüel ürünler kataloğu kampanyalarını yakından takip ediyor ve ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla satın almak istiyor. Eylül ayının yaşandığı şu günlerde turşu hazırlıkları da başladı ve turşu malzemelerindeki indirimler oldukça dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra ŞOK'ta okul ihtiyaçları için kampanyalar sürüyor. Çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve oyun severler için teknolojik ürün fırsatları da devam ediyor. ŞOK aktüel kataloğu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.
05.09.2021 09:46
- Son Güncelleme: 05.09.2021 09:46
En çok ziyaret edilen ve bütçeye dost fiyatlar sunan ŞOK aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Turşu hazırlığı yapacak olanlar 1-14 Eylül tarihleri arasında marketi ziyaret ederek turşuluk için malzemeleri uygun fiyata alabilir. Ayrıca 18 Ağustos'ta başlayan okula hazırlık için gerekli ürünler defter, kalemler, boyama ürünleri gibi seçeneklerin yanı sıra teknolojik ürünlerdeki fırsatlar da 14 Eylül'e kadar devam edecek. İşte incelemek isteyenler için güncel ŞOK aktüel kataloğu…