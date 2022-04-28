SSK, Bağkur, 4C'liye yüksek maaş için garanti 3 formül! Emeklilikte en az 6.000 TL maaş alabilirsiniz! 2000 yılı ve öncesinde emekli olanlar...

Emekli olmak isteyenlerin bir diğer hayali de yüksek maaş almaktır. Emekli olduklarında yüksek bir maaşa kavuşmak isteyenler neler yapabileceğini araştırmaya başladı. Çalışan dönem için 3 ayrı hesap yapılıyor. En şanslı olanlar 2000 yılı öncesinde yüksek kazançla daha fazla çalışanlar oluyor. Peki, emeklilikte yüksek maaş nasıl alınır? Emekli maaşı 6.000 TL'nin üzerine nasıl çıkar? İşte tüm formüller...