A101 AKTÜEL Perşembe indirimi duyuruldu! 100'lüsü 16 TL'ye düştü! Yaza veda ucuzluğu resmen başladı

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A101, bu hafta da aktüel ürünler kataloğuyla indirim severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 15 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla raflarda yerini alacak olan aktüel ürünler, özellikle fiyat performans arayanların ilgisini çekecek.