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A101 AKTÜEL Perşembe indirimi duyuruldu! 100'lüsü 16 TL'ye düştü! Yaza veda ucuzluğu resmen başladı

Market alışverişlerini ekonomik hale getirmek isteyenler için A101'in bu hafta sunduğu fırsatlar dikkat çekiyor. 15 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak A101 aktüel ürünler kataloğu, yine birbirinden cazip indirimlerle dolu. Elektronikten ev gereçlerine, gıdadan tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan fırsat ürünleri, alışveriş tutkunlarını bekliyor. İşte 15 Ağustos'a özel A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 18:24 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 18:24
A101 AKTÜEL Perşembe indirimi duyuruldu! 100’lüsü 16 TL’ye düştü! Yaza veda ucuzluğu resmen başladı 1

A101, bu hafta da aktüel ürünler kataloğuyla indirim severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 15 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla raflarda yerini alacak olan aktüel ürünler, özellikle fiyat performans arayanların ilgisini çekecek.

A101 AKTÜEL Perşembe indirimi duyuruldu! 100’lüsü 16 TL’ye düştü! Yaza veda ucuzluğu resmen başladı 2

🧵 Singer 14SH654 Overlok Makinesi - 7.999 TL

☕ Kiwi Multi-Kapsül Kahve Makinesi - 2.999 TL

🚰 Kiwi Şarjlı Su Pompası - 125 TL

A101 AKTÜEL Perşembe indirimi duyuruldu! 100’lüsü 16 TL’ye düştü! Yaza veda ucuzluğu resmen başladı 3

🌀 Arzum Ar4070 Cleancompact Cyclone Süpürge - 2.999 TL

🌪️ Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge - 1.399 TL

⚖️ Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü - 439 TL

💨 Arzum AR5038 Perry Saç Kurutma Makinesi - 649 TL

✂️ Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi - 279 TL

🧵 Singer 14SH654 Overlok Makinesi - 7.999 TL

☕ Kiwi Multi-Kapsül Kahve Makinesi - 2.999 TL

🚰 Kiwi Şarjlı Su Pompası - 125 TL

🌀 Arzum Ar4070 Cleancompact Cyclone Süpürge - 2.999 TL

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