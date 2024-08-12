A101 AKTÜEL Perşembe indirimi duyuruldu! 100'lüsü 16 TL'ye düştü! Yaza veda ucuzluğu resmen başladı

A101, bu hafta da aktüel ürünler kataloğuyla indirim severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 15 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla raflarda yerini alacak olan aktüel ürünler, özellikle fiyat performans arayanların ilgisini çekecek.
🧵 Singer 14SH654 Overlok Makinesi - 7.999 TL
☕ Kiwi Multi-Kapsül Kahve Makinesi - 2.999 TL
🚰 Kiwi Şarjlı Su Pompası - 125 TL
🌀 Arzum Ar4070 Cleancompact Cyclone Süpürge - 2.999 TL
🌪️ Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge - 1.399 TL
⚖️ Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü - 439 TL
💨 Arzum AR5038 Perry Saç Kurutma Makinesi - 649 TL
✂️ Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi - 279 TL
🧵 Singer 14SH654 Overlok Makinesi - 7.999 TL
☕ Kiwi Multi-Kapsül Kahve Makinesi - 2.999 TL
🚰 Kiwi Şarjlı Su Pompası - 125 TL
🌀 Arzum Ar4070 Cleancompact Cyclone Süpürge - 2.999 TL