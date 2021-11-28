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Asgari ücrette vergi kalkacak zam artacak! Asgari ücret nasıl belirleniyor, zam ile birlikte neler değişecek?

Asgari ücret ile ilgili ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak. Rakamın bu toplantıda açıklanması bekleniyor. Yapılan çalışmalarda vergisiz asgari ücret öne çıkıyor. Peki, asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret zammı ile birlikte neler değişiyor? İşte milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği asgari ücret zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

28.11.2021 06:58 - Son Güncelleme: 28.11.2021 06:58
Asgari ücrette vergi kalkacak zam artacak! Asgari ücret nasıl belirleniyor, zam ile birlikte neler değişecek?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret önümüzdeki hafta belli olabilir.

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Asgari ücrette vergi kalkacak zam artacak! Asgari ücret nasıl belirleniyor, zam ile birlikte neler değişecek?

Böylece 2022 yılında işçilere ödenecek maaşlar da kesinleşmiş olacak.

Asgari ücrette vergi kalkacak zam artacak! Asgari ücret nasıl belirleniyor, zam ile birlikte neler değişecek?

Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücrette vergi kalkacak zam artacak! Asgari ücret nasıl belirleniyor, zam ile birlikte neler değişecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni asgari ücretin ay sonunu beklemeden ilk hafta açıklanabileceğini söylemişti.

Asgari ücrette vergi kalkacak zam artacak! Asgari ücret nasıl belirleniyor, zam ile birlikte neler değişecek?

Bu yüzden de ilk toplantı büyük önem taşıyor.

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