Asgari ücrette vergi kalkacak zam artacak! Asgari ücret nasıl belirleniyor, zam ile birlikte neler değişecek?
Asgari ücret ile ilgili ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak. Rakamın bu toplantıda açıklanması bekleniyor. Yapılan çalışmalarda vergisiz asgari ücret öne çıkıyor. Peki, asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret zammı ile birlikte neler değişiyor? İşte milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği asgari ücret zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
28.11.2021 06:58
- Son Güncelleme: 28.11.2021 06:58
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni asgari ücretin ay sonunu beklemeden ilk hafta açıklanabileceğini söylemişti.