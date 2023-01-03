2023 Ebe maaşları ne kadar, kaç TL olacak? ZAMLI YENİ Ebe maaşları! Ebe maaşı Ocak ayı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu?

MEMURA EN AZ 10.768 TL

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.27'yi bulacak. Yüzde 18.27 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya yükselecek.

İKİ ÇOCUKLUYA BİN 291 TL AİLE YARDIMI

Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla her ay verilen aile yardımı da yükselecek. Artış yüzde 18.27 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan ödeme 758,28 liradan 896,82 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 197,27 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 98.64 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 291 liraya ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.

