2023 Ebe maaşları ne kadar, kaç TL olacak? ZAMLI YENİ Ebe maaşları! Ebe maaşı Ocak ayı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu?
Ocak ayı enflasyon verileri sonrası ebe maaşları merak konusu oldu. Milyonlarca çalışan ve emeklinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan yüzde 66.80'lik 2022 enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 18.27 artış göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar alacak? 2023 Ebe maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ebe maaşı Ocak ayı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...
Ocak ayı enflasyon verileri sonrası ebe maaşları merak konusu oldu. Milyonlarca çalışan ve emeklinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan yüzde 66.80'lik 2022 enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 18.27 artış göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar alacak? 2023 Ebe maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ebe maaşı Ocak ayı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...
Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 14.05 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 5 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15.11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık verisi kaldı. Son veri, dolayısıyla zam oranı Ocak ayı başında belli olacak ama ipuçları da var.
MEMURA EN AZ 10.768 TL
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.27'yi bulacak. Yüzde 18.27 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya yükselecek.
İKİ ÇOCUKLUYA BİN 291 TL AİLE YARDIMI
Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla her ay verilen aile yardımı da yükselecek. Artış yüzde 18.27 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan ödeme 758,28 liradan 896,82 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 197,27 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 98.64 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 291 liraya ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.