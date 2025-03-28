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Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL fark ödeme tarihleri! 2025 bayram ikramiyesi fark ödemeleri ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi, Meclis'teki düzenlemeyle 4 bin liraya çıkarılmasına rağmen, ödemeler 24 Mart'tan itibaren 3 bin TL olarak yatırıldı. Bu durum, emeklilerin "1000 TL'lik fark bayramdan önce yatacak mı?" sorusunu gündeme getiriyor. Peki bayram ikramiyesi farkı ayın kaçında yatacak? İşte son durum.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 16:23 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 11:31
Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL fark ödeme tarihleri! 2025 bayram ikramiyesi fark ödemeleri ne zaman yatacak?

Bu yıl, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için yapılan düzenleme ile miktar 4 bin TL'ye çıkarıldı. Ödemelerin 3 bin TL olarak yatmasının ardından, 1.000 TL'lik fark ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki emekli bayram ikramiye farkı ne zaman yatacak? İşte konuya dair bilgiler…

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL fark ödeme tarihleri! 2025 bayram ikramiyesi fark ödemeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYE FARKI NE ZAMAN YATACAK?

2025 yılı için emekli bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin liralık ilk ödemelerini alan emekliler, kalan bin liralık ikramiyelerini 3 Nisan itibarıyla hesaplarında görebilecek. Bu ödemelerin emeklilere ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, yeni tarih netleşmiş oldu.

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL fark ödeme tarihleri! 2025 bayram ikramiyesi fark ödemeleri ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin liralık ödemeleri alan emekliler, kalan bin liralık fark ödemelerini 3 Nisan 2025 itibarıyla hesaplarında görecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." denildi.

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL fark ödeme tarihleri! 2025 bayram ikramiyesi fark ödemeleri ne zaman yatacak?

2025 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

4/a (SSK) kapsamında aylık hakları için aylık ödeme günü;

◻ 17-21 arasında olanlar: 3 Nisan

◻ 22-26 arasında olanlar: 4 Nisan

4/b (Bağ-Kur) kapsamında aylık hakları

◻ 4 Nisan

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL fark ödeme tarihleri! 2025 bayram ikramiyesi fark ödemeleri ne zaman yatacak?

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık hakları

◻ 5 Nisan

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL fark ödeme tarihleri! 2025 bayram ikramiyesi fark ödemeleri ne zaman yatacak?

◻ Ramazan Bayramı öncesi, memur emeklilerine müjdeli bir ödeme yapıldı. Nisan ayı aylıkları ve 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyeleri, 28 Mart'ta hesaplara yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK tarafından yürütülen süreçle, milyonlarca memur emeklisi bayram öncesi maaşlarını ve ikramiyelerini alarak büyük bir memnuniyet yaşadı.


Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL fark ödeme tarihleri! 2025 bayram ikramiyesi fark ödemeleri ne zaman yatacak?

(Kaynak: Takvim foto arşiv, SGK)