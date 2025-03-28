Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL fark ödeme tarihleri! 2025 bayram ikramiyesi fark ödemeleri ne zaman yatacak?

Bu yıl, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için yapılan düzenleme ile miktar 4 bin TL'ye çıkarıldı. Ödemelerin 3 bin TL olarak yatmasının ardından, 1.000 TL'lik fark ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki emekli bayram ikramiye farkı ne zaman yatacak? İşte konuya dair bilgiler…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYE FARKI NE ZAMAN YATACAK? 2025 yılı için emekli bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin liralık ilk ödemelerini alan emekliler, kalan bin liralık ikramiyelerini 3 Nisan itibarıyla hesaplarında görebilecek. Bu ödemelerin emeklilere ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, yeni tarih netleşmiş oldu.

Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin liralık ödemeleri alan emekliler, kalan bin liralık fark ödemelerini 3 Nisan 2025 itibarıyla hesaplarında görecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." denildi.

2025 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 4/a (SSK) kapsamında aylık hakları için aylık ödeme günü; ◻ 17-21 arasında olanlar: 3 Nisan ◻ 22-26 arasında olanlar: 4 Nisan 4/b (Bağ-Kur) kapsamında aylık hakları ◻ 4 Nisan