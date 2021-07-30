Vatandaş mest oldu! SGK açıkladı: Emekli olmak isteyenlere müjde! Aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile ödeniyor

Yılmaz, yapılandırdıkları prim borçlarını ya da ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek durumda olan bu kapsamdaki sigortalılara bir kolaylık daha sunmak için Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası ile işbirliği protokolü imzalandığını belirterek, "Protokolle yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır.