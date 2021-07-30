Vatandaş mest oldu! SGK açıkladı: Emekli olmak isteyenlere müjde! Aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile ödeniyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında oluşturulan uyuşma ile emekli olmak isteyenlere kredi olanağı sunulacak. Sigortalılar, 1 Kasım'a kadar aylık 1,55 faiz seviyesi ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek. Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkanı gibi yollarla işverenlerimize ve sigortalılarımıza gerekli tüm kolaylıkları sunmuş bulunuyoruz" dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme güçlüğü çeken sigortalıları amacıyla banka kredisi ile emekli olma olanağı sunuyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında oluşturulan uyuşma ile emekli olmak isteyenlere kredi olanağı sunulacak. Kredi taksitleri, bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek. SGK binasında düzenlenen toplantıda konuşan SGK Başkanı İsmail Yılmaz, daha evvelce 7256 sayılı Kanun kapsamında 2.2 milyon bireyin oluşturulandırma amacıyla müracaatte bulunduğunu ve 101 milyar lira alacağın oluşturulandırıldığını bildirdi.
YENİ YAPILANDIRMA İMKANI
9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile SGK alacakları için yeniden yapılandırma imkanı getirildiğini belirten Yılmaz, "Yapılandırmanın kapsamı oldukça geniş tutularak 2021 Nisan ayı ve öncesine ait neredeyse kurumumuzun tüm alacakları yapılandırma kapsamına alınmıştır.
Yılmaz, yapılandırdıkları prim borçlarını ya da ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek durumda olan bu kapsamdaki sigortalılara bir kolaylık daha sunmak için Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası ile işbirliği protokolü imzalandığını belirterek, "Protokolle yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır.