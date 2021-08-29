ŞOK 29-31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu satışta: Bu ürünler resmen bedava! Bu hafta ŞOK'ta her şey çok ucuz...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerinde satışa çıkarılacak aktüel ürünler tüm ev ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Peki bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK'ta haftanın fırsatları belli oldu. Kek Kalıbı Çeşitleri 26,95'ten, Midi Borcam Çeşitleri ï Kare 1040 cc 14,95'ten, Fırın Kaseler ise 9,95'ten satışa sunuldu. İşte 25-31 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
29.08.2021 17:03
- Son Güncelleme: 29.08.2021 17:03
ŞOK 29-31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda vatandaşların aradığı tüm ihtiyaçlar mevcut. ŞOK'ta bu hafta Tursil 52,90'dan, Finish 9,50'den, Calgon'da 12,75'ten satılıyor. Her hafta kendi mağazalarına özel hazırlanan aktüel ürünler katalogları ile birbirinden kaliteli ve ucuz onlarca hatta yüzlerce üründe kampanyalar yapan ŞOK yine adından söz ettirecek bir kampanya ile karşımızda. İşte 29 -31 Ağustos ŞOK indirimli ürünler listesi...