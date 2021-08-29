ŞOK 29-31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu satışta: Bu ürünler resmen bedava! Bu hafta ŞOK’ta her şey çok ucuz...

ŞOK 29-31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda vatandaşların aradığı tüm ihtiyaçlar mevcut. ŞOK'ta bu hafta Tursil 52,90'dan, Finish 9,50'den, Calgon'da 12,75'ten satılıyor. Her hafta kendi mağazalarına özel hazırlanan aktüel ürünler katalogları ile birbirinden kaliteli ve ucuz onlarca hatta yüzlerce üründe kampanyalar yapan ŞOK yine adından söz ettirecek bir kampanya ile karşımızda. İşte 29 -31 Ağustos ŞOK indirimli ürünler listesi...