A101 28 Ekim'den itibaren satışa çıkaracak! Aktüel ürünler tam liste yayınlandı! Oyun bağımlılarına müjde hafta sonu da geçerli olacak
A101'den oyunseverlere, çocuğu olanlara ve çeyiz alışverişi yapma hazırlığında olan genç çiftlere müjde! 28 Ekim'den itibaren satışa çıkarılacak ürünlerde ne ararsanız var. Oyuncaklar, bilgisayar için klavye ve mauseler, plazma, telefon, buzdolabı, fırın, mutfak eşyaları ve daha pek çok ürün bu hafta A101 mazağazalarında stoklarla sınırlı şekilde satılacak. Aman kaçırmayayım' diyenler için A101 28 Ekim aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte hafta sonu da devam edecek A101 aktüel ürünler tam liste!
27.10.2021 11:59
- Son Güncelleme: 27.10.2021 11:59
A101 28 Ekim'den itibaren satışa çıkaracağı ürünleri belirledi. Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden güzel, kaliteli teknolojik ürünlerinde dev indirim yapan A101 bu hafta oyun bağımlılarını, anneleri ve evlenmek isteyenleri sevindirecek. Hafta sonu da geçerli olacak bu büyük indirimi kaçırmak istemeyenler için A101 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde haberimizde!