A101 28 Ekim’den itibaren satışa çıkaracak! Aktüel ürünler tam liste yayınlandı! Oyun bağımlılarına müjde hafta sonu da geçerli olacak

A101 28 Ekim'den itibaren satışa çıkaracağı ürünleri belirledi. Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden güzel, kaliteli teknolojik ürünlerinde dev indirim yapan A101 bu hafta oyun bağımlılarını, anneleri ve evlenmek isteyenleri sevindirecek. Hafta sonu da geçerli olacak bu büyük indirimi kaçırmak istemeyenler için A101 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde haberimizde!