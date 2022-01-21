A101 22 Ocak 2022 aktüel kataloğunda %12 %49 indirim fırsatları havada uçuştu. 10 TL üzeri alışverişte 8'li tuvalet kağıdı yarı fiyatına verilecek. Her hafta perşembe ve cumartesi günleri iki defa aktüel indirimleri satışa sunan A101 Market Zincirleri haftanın fırsatlarını liste halinde açıkladı. Tavuktan yumurtaya, sütten yoğurda onlarca üründe bulunan fırsatlar 22 Ocak Cumartesi itibariyle raflardaki yerini alacak.