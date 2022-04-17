A101 18 Nisan Pazartesi aktüel kataloğu yayında! Bu hafta A101'de neler var? 6'lı halde satılıyor 53-62 gram! Çeyiz almak isteyenler...
A101 18 Nisan Pazartesi aktüel kataloğu yayınlandı. Milyonlarca kişi bu hafta A101'de hangi ürünler indirimde merak ediyor. Kataloğa baktığımda gıda ürünleri ve çeyizlik ürünlerde indirim göze çarpıyor. İşte güncel yepyeni A101 aktüel ürünler kataloğu...
17.04.2022 17:23 - Son Güncelleme: 17.04.2022 17:23
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101 bu haftanın yeni indirim kataloğunu paylaştı. Peki Bu hafta A101'de neler var? Yumurtalar 6'lı halde satılıyor. 10,95'ten 8,95'e düştü. Ayrıca katalogda çeyiz toplayan gençleri, aileleri de cezbeden indirimler yer alıyor. İşte A101'in en güncel yeni aktüel ürünler kataloğu...