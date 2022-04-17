A101 18 Nisan Pazartesi aktüel kataloğu yayında! Bu hafta A101’de neler var? 6’lı halde satılıyor 53-62 gram! Çeyiz almak isteyenler...

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101 bu haftanın yeni indirim kataloğunu paylaştı. Peki Bu hafta A101'de neler var? Yumurtalar 6'lı halde satılıyor. 10,95'ten 8,95'e düştü. Ayrıca katalogda çeyiz toplayan gençleri, aileleri de cezbeden indirimler yer alıyor. İşte A101'in en güncel yeni aktüel ürünler kataloğu...