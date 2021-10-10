ŞOK aktüel kataloğu 31 Ekim'e kadar geçerli indirimler! Hamile hanımlar çok sevinecek! Tüm bebek ve çocuk ürünlerinde...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. Bu hafta ŞOK mağazalarında özellikle bebek ve çocuklar için akla hayale gelebilecek pek çok ihtiyaç ürünleri indirimli fiyatıyla raflardaki yerini aldı. Bugünden itibaren geçerli indirimlerin yer aldığı ŞOK aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. Bebek ve çocuk ihtiyaçlarının yanı sıra battaniye, yorgan, saç, sakal ve traş makinesi, banyo seti, dolap ve çekmece düzenleyicisi epilasyon cihazı, yüz nemlendiricisi ve daha sayılamayacak bir çok ürün bu hafta ŞOK mağazalarında indirimli fiyatıyla sunulacak. İşte 31 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli ŞOK indirimli ürünleri tam liste!
10.10.2021 10:04
- Son Güncelleme: 10.10.2021 10:04
ŞOK'un yepyeni aktüel ürünler kataloğunu gören hamile ve çocuk sahibi olan hanımlar çok sevinecek. Bebek ve çocuk ihtiyaç ürünlerinde fiyatlar yarıya düştü. Bebek yorganı, lastikli çarşaf, örtü, ağız silme bezi, bebek altı açma seti, bebek body, çorap ve havlu, oyuncaklar, bebek güvelik ürünlerinde büyük indirimler yapıldı. Bunların yanı sıra gençler için saç düzeleştirici yeni indirimiyle 79,90'a satılacak. İşte 31 Ekim'e kadar geçerli indirimlerin yer aldığı ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı...