ŞOK aktüel kataloğu 31 Ekim’e kadar geçerli indirimler! Hamile hanımlar çok sevinecek! Tüm bebek ve çocuk ürünlerinde...

ŞOK'un yepyeni aktüel ürünler kataloğunu gören hamile ve çocuk sahibi olan hanımlar çok sevinecek. Bebek ve çocuk ihtiyaç ürünlerinde fiyatlar yarıya düştü. Bebek yorganı, lastikli çarşaf, örtü, ağız silme bezi, bebek altı açma seti, bebek body, çorap ve havlu, oyuncaklar, bebek güvelik ürünlerinde büyük indirimler yapıldı. Bunların yanı sıra gençler için saç düzeleştirici yeni indirimiyle 79,90'a satılacak. İşte 31 Ekim'e kadar geçerli indirimlerin yer aldığı ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı...