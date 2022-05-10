A-101'de fiyatlar takır takır düştü! Yarı fiyatından satılan ürünler var! 11,12,13 Mayıs'ta kepenkler açılır açılmaz ucuza dağıtılacak! Tekstil, mobilya...
A-101 mağazalarında bu hafta ucuza satılacak ürünler belli oldu. Yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Mayıs ayının 11,12 ve 13. günleri mağaza kepenkleri açılır açılmaz indirim furyası başlıyor. Vatandaşların her hafta ilgi ile takip ettiği aktüel katalogda bu hafta kadınlar, erkekler, gençler, çocuklari için çeşit çeşit indirimli ürünler bulunuyor. Gıdadan elektronik ürünlere ne ararsanız bu hafta A-101 marketlerinde olacak. Fİyatlar yarıya kadar düştü. A-PLUS'u kullananlar daha fazla karda olacak. İşte yepyeni A-101 kataloğu...
10.05.2022 15:54 - Son Güncelleme: 10.05.2022 15:54
A101 11,12,13 Mayıs 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğu haberimizde! 'Haftanın Yıldızları' ve 'Aldın Aldın' kampanya vatandaşların yoğun ilgisini görmeye başladı bile. Bu haftanın aktüel kataloğunda; elektrikli ev aletleri, züccaciye, elektronik ürünler, tekstil, mobilya ve temizlik malzemeleri gibi akla hayale gelebilecek pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla yer alıyor. A-101'de fiyatlar takır takır düştü! Yarı fiyatından satılan ürünler var! İşte A-101 aktüel ürünler listesi!