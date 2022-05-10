A-101'de fiyatlar takır takır düştü! Yarı fiyatından satılan ürünler var! 11,12,13 Mayıs'ta kepenkler açılır açılmaz ucuza dağıtılacak! Tekstil, mobilya...

A101 11,12,13 Mayıs 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğu haberimizde! 'Haftanın Yıldızları' ve 'Aldın Aldın' kampanya vatandaşların yoğun ilgisini görmeye başladı bile. Bu haftanın aktüel kataloğunda; elektrikli ev aletleri, züccaciye, elektronik ürünler, tekstil, mobilya ve temizlik malzemeleri gibi akla hayale gelebilecek pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla yer alıyor. A-101'de fiyatlar takır takır düştü! Yarı fiyatından satılan ürünler var! İşte A-101 aktüel ürünler listesi!