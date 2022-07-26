A-101, BİM, ŞOK ve Migros İŞKUR üzerinden vasıfsız işçi alımı yapıyor! 20-45 yaş arası 5.500 TL maaşla bu illerde çalışabilirsiniz! Kasa reyon personeli...

Migros, BİM, A101 ve ŞOK marketler peş peşe personel alımları amacıyla açıklamalar yapıyor. Türkiye'nin değişik illerinde ve değişik marketlerinde vaziflendirmek üzere en az ilköğretim mezunu adaylar arasından 5.500 TL maaş ile işçi alımı yapılıyor. Türkiye çapında her kentte şubesi yer alan BİM, A101, MİGROS personel alımlarını çok sayıda kadrodan yapacak. İş arayanlar amacıyla hem iş ilanlarını hem de personel maaş olanaklarını büyük fırsatlar sunuyor. İşte merak edilenler!