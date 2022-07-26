A-101, BİM, ŞOK ve Migros İŞKUR üzerinden vasıfsız işçi alımı yapıyor! 20-45 yaş arası 5.500 TL maaşla bu illerde çalışabilirsiniz! Kasa reyon personeli...
A-101, BİM, ŞOK personel açığı olan şubelerine, maketlerinde vaziflendirmek üzere iş ilanları yayınlıyor. İŞKUR'da yayımlanan iş ilanlarında en az ilköğretim mezunu olmak üzere lise, önlisans ve lisans düzeyinden personel alımları yapılıyor. A-101, BİM, ŞOK doğrultusunda yayımlanan bu personel alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, müracaat şartları ve ilanlara müracaat yapacak adaylar amacıyla müracaatların nasıl yapılacağına dair ayrıntılar yazımızda yer alıyor. İşte Temmuz A-101, BİM, ŞOK İş ilanları İŞKUR başvuru adresi ve şartları!
Migros, BİM, A101 ve ŞOK marketler peş peşe personel alımları amacıyla açıklamalar yapıyor. Türkiye'nin değişik illerinde ve değişik marketlerinde vaziflendirmek üzere en az ilköğretim mezunu adaylar arasından 5.500 TL maaş ile işçi alımı yapılıyor. Türkiye çapında her kentte şubesi yer alan BİM, A101, MİGROS personel alımlarını çok sayıda kadrodan yapacak. İş arayanlar amacıyla hem iş ilanlarını hem de personel maaş olanaklarını büyük fırsatlar sunuyor. İşte merak edilenler!
BİM ve A101 iş ilanları listesi yayınlıyor. Türkiye'nin farklı illerinde yüzlerce alım gerçekleştirilecek. İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar, şimdiden başvuru şartları ve maaşlar hakkında araştırmalarına başladı.
MİGROS BİM VE A101 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!
BİM ve A101 işçi alımı yapıyor. Resmi sitesi üzerinde yayınlanan ilanlarda farklı illerde alımlar gerçekleşiyor.