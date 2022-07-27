50 bin TL'si olan günde 2 paket sigara fiyatına ev alıyor! Ayda 1.899 TL taksit öderim diyene TOKİ'den 2+1 3+1 daire! 13 ilde dev kampanya!
TOKİ 1.899 TL taksitle 0 daire satıyor. 'Bu devirde baba oğluna yapmaz!' dedirten fırsat ayağınıza geldi. Birçok ilde 2+1, 3+1 konutlar satışa çıkıyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan konut satışı ilanlarından en dikkat çeken ise en ucuz fiyatlısına haberimizde yer verdik. İşte il il TOKİ Temmuz - Ağustos güncel, yeni konut satış ilanları...
Ev almak isteyenler TOKİ'den belirli bir peşinat karşılığında kuralı ve ya açık arttırma yöntemi ile konut sahibi olabiliyor. TOKİ her dönemde Türki'yenin farklı illerindeki projeleri il binlerce kişiyi ev sahibi yapıyor. Ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni ilanlar da gün yüzüne çıktı. TOKİ kendi sitesinde peş peşe ucuza daire ilanları yayınlandı. Ancak bu sonuncusu göz kamaştırdı. Başvuruların kimi başladı, hatta bitiyor bile, kimi ise henüz başlamadı. Elinizi çabuk tutun. İşte il il TOKİ Temmuz - Ağustos güncel, yeni konut satış ilanları...
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022
Konutlara başvuru yapmak için öncelikle vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altında, TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.
Daha önce TOKİ'den hiçbir ev almış olmaması gerekiyor.
Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
TOKİ 24 il için ucuz konut projesi için başvurular, 18 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 4 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek.
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ÖDEME KOŞULLARI
2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan başlarken, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor.
Ödeme seçenekleri ise projeden projeye göre farklılık göstermekte. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade satışa sunuluyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.