50 bin TL’si olan günde 2 paket sigara fiyatına ev alıyor! Ayda 1.899 TL taksit öderim diyene TOKİ’den 2+1 3+1 daire! 13 ilde dev kampanya!

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022

Konutlara başvuru yapmak için öncelikle vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altında, TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.

Daha önce TOKİ'den hiçbir ev almış olmaması gerekiyor.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.