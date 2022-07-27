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Haberler Ekonomi 50 bin TL'si olan günde 2 paket sigara fiyatına ev alıyor! Ayda 1.899 TL taksit öderim diyene TOKİ'den 2+1 3+1 daire! 13 ilde dev kampanya!

50 bin TL'si olan günde 2 paket sigara fiyatına ev alıyor! Ayda 1.899 TL taksit öderim diyene TOKİ'den 2+1 3+1 daire! 13 ilde dev kampanya!

TOKİ 1.899 TL taksitle 0 daire satıyor. 'Bu devirde baba oğluna yapmaz!' dedirten fırsat ayağınıza geldi. Birçok ilde 2+1, 3+1 konutlar satışa çıkıyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan konut satışı ilanlarından en dikkat çeken ise en ucuz fiyatlısına haberimizde yer verdik. İşte il il TOKİ Temmuz - Ağustos güncel, yeni konut satış ilanları...

takvim.com.tr
27.07.2022 09:59 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:59
50 bin TL’si olan günde 2 paket sigara fiyatına ev alıyor! Ayda 1.899 TL taksit öderim diyene TOKİ’den 2+1 3+1 daire! 13 ilde dev kampanya!

Ev almak isteyenler TOKİ'den belirli bir peşinat karşılığında kuralı ve ya açık arttırma yöntemi ile konut sahibi olabiliyor. TOKİ her dönemde Türki'yenin farklı illerindeki projeleri il binlerce kişiyi ev sahibi yapıyor. Ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni ilanlar da gün yüzüne çıktı. TOKİ kendi sitesinde peş peşe ucuza daire ilanları yayınlandı. Ancak bu sonuncusu göz kamaştırdı. Başvuruların kimi başladı, hatta bitiyor bile, kimi ise henüz başlamadı. Elinizi çabuk tutun. İşte il il TOKİ Temmuz - Ağustos güncel, yeni konut satış ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
50 bin TL’si olan günde 2 paket sigara fiyatına ev alıyor! Ayda 1.899 TL taksit öderim diyene TOKİ’den 2+1 3+1 daire! 13 ilde dev kampanya!

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022

Konutlara başvuru yapmak için öncelikle vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altında, TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.

Daha önce TOKİ'den hiçbir ev almış olmaması gerekiyor.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

50 bin TL’si olan günde 2 paket sigara fiyatına ev alıyor! Ayda 1.899 TL taksit öderim diyene TOKİ’den 2+1 3+1 daire! 13 ilde dev kampanya!

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
TOKİ 24 il için ucuz konut projesi için başvurular, 18 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 4 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek.

50 bin TL’si olan günde 2 paket sigara fiyatına ev alıyor! Ayda 1.899 TL taksit öderim diyene TOKİ’den 2+1 3+1 daire! 13 ilde dev kampanya!

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ÖDEME KOŞULLARI

2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan başlarken, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor.

Ödeme seçenekleri ise projeden projeye göre farklılık göstermekte. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade satışa sunuluyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

50 bin TL’si olan günde 2 paket sigara fiyatına ev alıyor! Ayda 1.899 TL taksit öderim diyene TOKİ’den 2+1 3+1 daire! 13 ilde dev kampanya!

TEKİRDAĞ ÇORLU VELİMEŞE 1. ETAP 320 ADET KONUT PROJESİ SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TEKİRDAĞ ÇORLU VELİMEŞE 1. ETAP 320 KONUT PROJESİ kapsamında üretilen 1 adet konut, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri' ne satışa sunulacaktır.

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