%9.8'lik SEÇİM CİLASI! SSK, Bağ-Kur 4C emekliye 6.380 TL, memura 13.160, işçiye 10.240 TL MAAŞ! 2.500 TL ikramiye + ARA ZAM...
EYT'li, emekli, asgari ücretli ve memura seçim müjdesi! Maaşlara ek zam beklentisi başladı. Toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alan memurlar iki aylık enflasyon farkı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu farka göre seçim öncesinde veya temmuz ayında maaşlara zam yapılacağı belirtildi. İşte ara zam tarihi ve emekli, memur, asgari ücret maaşları...
11.03.2023 18:38 - Son Güncelleme: 11.03.2023 18:42
Ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlere EYT düzenlemesiyle emekli olacakların maaşına büyüme zammı yapılacak. Bunun dışında seçim öncesi maaşlara ek zam yapılacağı iddia ediliyor. Seçim öncesi ek zam gerçekleşmezse ise geçtiğimiz senedeki gibi Temmuz ara zammının yapılacağı belirtildi. İşte ara zam tarihi ve zamlı memur, emekli maaşları...
Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alıyor.