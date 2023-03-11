%9.8’lik SEÇİM CİLASI! SSK, Bağ-Kur 4C emekliye 6.380 TL, memura 13.160, işçiye 10.240 TL MAAŞ! 2.500 TL ikramiye + ARA ZAM...

Ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlere EYT düzenlemesiyle emekli olacakların maaşına büyüme zammı yapılacak. Bunun dışında seçim öncesi maaşlara ek zam yapılacağı iddia ediliyor. Seçim öncesi ek zam gerçekleşmezse ise geçtiğimiz senedeki gibi Temmuz ara zammının yapılacağı belirtildi. İşte ara zam tarihi ve zamlı memur, emekli maaşları...