Bakan Nureddin Nebati duyurdu! EYT kapsamındaki kıdem tazminatı yükseldi! İşte tüm detaylar...
Son dakika: Bakan Nebati, "Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz" dedi. Peki, Ek ödeme nasıl hesaplanacak? Kimler ikramiye alacak? Takvim.com.tr merak edilen detayları sizler için derledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş EYT açıklaması...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz" dedi
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylığı için başvurularını birbiri ardına yapıyor. 3 Mart'ta başlayan başvuru sürecinde 8 günlük süre geride bırakılırken, aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin pek çok detay merak konusu oldu.
İşte bu soruların yanıtları…
Çalışan EYT'liye 'fark'lı maaş! EYT'li çalışanın ek ödeme nasıl hesaplanacak? İkramiye alacaklar...
* Aylık bağlandığında nasıl bilgi alınır?
Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve SMS gönderiliyor. Süreç e-Devlet üzerinden de takip edilebilecek.
* SSK ve Bağ-Kur'luların ilk emekli aylıkları ne zaman ödenecek?
31 Mart'a kadar başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. EYT'lilere ilk emekli aylığı ödemesi ise 17 Nisan'da başlayacak.