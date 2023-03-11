Bakan Nureddin Nebati duyurdu! EYT kapsamındaki kıdem tazminatı yükseldi! İşte tüm detaylar...

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylığı için başvurularını birbiri ardına yapıyor. 3 Mart'ta başlayan başvuru sürecinde 8 günlük süre geride bırakılırken, aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin pek çok detay merak konusu oldu.