4D, kamu işçi maaşlarına %30 ek zam gelecek mi? 700 bin işçi listede! Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika...
Geçici işçilerinin kadro düzenlemesinin ardından gözler kamu işçilerine çevrildi. Kamu işçileriyle ilgili son olarak sözleşme 2021 yılında yapılmıştı. Bu protokol kapsamında sözleşmelerin bir bölümünün süresi ocak ayında sona erdi. Peki, Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika gelişme var mı? 4D, kamu işçi maaşlarına %30 ek zam gelecek mi? İşte detaylar.
700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme hakkında aramalar hız kazandı. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında, "Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika gelişme var mı? 4D, kamu işçi maaşlarına %30 ek zam gelecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
700 BİN İŞÇİYE TOPLU SÖZLEŞME
Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
TÜRK-İŞ ve HAKİŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelere depremler nedeniyle verilen ara sona erdi. Gözler, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'ndan (TÜHİS) gelecek teklife çevrildi.