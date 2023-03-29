4D, kamu işçi maaşlarına %30 ek zam gelecek mi? 700 bin işçi listede! Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika...

TÜRK-İŞ ve HAKİŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelere depremler nedeniyle verilen ara sona erdi. Gözler, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'ndan (TÜHİS) gelecek teklife çevrildi.