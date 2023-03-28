9.500, 10.500, 11.050 TL EK ZAM! 4a,4b,4c’liye %37 zam! Asgari ücretli + memur + memur emeklisine 01.07.2023 MAAŞ LEVHASI! Öğretmen, polis, işçi...

Asgari ücret son dakika! İHA'nın aktardığına göre, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Bilgin'in bu açıklaması milyonların yüzünü güldürdü. 1 Temmuz 2023 tarihinde memura, memur emeklisine ve asgari ücretliye zam müjdesi verildi. Peki, kim ne kadar alacak? İşte işçi, memur ve emekliye zamlı maaş hesabı...