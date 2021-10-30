Migros, A101, BİM, Şok market için açıklandı! Bugün markete gidecek olanlar şaşkına dönmeyin!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Migros, A101, BİM, Şok market çalışma marketleri merak ediliyor. Bu amaçla vatandaşlar Migros, A101, BİM, Şok marketlerin bugün açık olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Migros, A101, BİM, Şok Markete gidecek olanlar amacıyla işte resmi tatillerde market çalışma saatleri…
30.10.2021 08:46
- Son Güncelleme: 30.10.2021 08:46
Resmi tatil günlerinde Migros, A101, BİM, Şok market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda bankalar ve PTT'de önemli bir yer teşkil ediliyor. Peki Migros, A101, BİM, Şok market bugün açık mı? Migros, A101, BİM, Şok market bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm detaylar
Rekabet Kurumu açıkladı! Hangi market ne kadar, kaç TL ceza aldı?
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye 958.129.194,39 TL;
CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye 142.469.772,07 TL
Migros Ticaret A.Ş.'ye 517.672.762,75 TL;
Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye 22.210.998,63 TL;
Şok Marketler Ticaret A.Ş.'ye 384.369.037,15 TL;
Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye 646.582.329,39 TL;