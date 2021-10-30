Migros, A101, BİM, Şok market için açıklandı! Bugün markete gidecek olanlar şaşkına dönmeyin!

Resmi tatil günlerinde Migros, A101, BİM, Şok market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda bankalar ve PTT'de önemli bir yer teşkil ediliyor. Peki Migros, A101, BİM, Şok market bugün açık mı? Migros, A101, BİM, Şok market bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm detaylar