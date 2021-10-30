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Migros, A101, BİM, Şok market için açıklandı! Bugün markete gidecek olanlar şaşkına dönmeyin!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Migros, A101, BİM, Şok market çalışma marketleri merak ediliyor. Bu amaçla vatandaşlar Migros, A101, BİM, Şok marketlerin bugün açık olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Migros, A101, BİM, Şok Markete gidecek olanlar amacıyla işte resmi tatillerde market çalışma saatleri&hellip;

takvim.com.tr
30.10.2021 08:46 - Son Güncelleme: 30.10.2021 08:46
Migros, A101, BİM, Şok market için açıklandı! Bugün markete gidecek olanlar şaşkına dönmeyin!

Resmi tatil günlerinde Migros, A101, BİM, Şok market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda bankalar ve PTT'de önemli bir yer teşkil ediliyor. Peki Migros, A101, BİM, Şok market bugün açık mı? Migros, A101, BİM, Şok market bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm detaylar

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Migros, A101, BİM, Şok market için açıklandı! Bugün markete gidecek olanlar şaşkına dönmeyin!

Bugün marketler açık mı?

Resmi tatillerde de vatandaşlara hizmet vermeye devam eden market zincirleri, bu sene 29 Ekim'de de her zaman olduğu gibi, sabah 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.



Migros, A101, BİM, Şok market için açıklandı! Bugün markete gidecek olanlar şaşkına dönmeyin!

PTT Ve Kargolar bugün çalışacak mı?

28 Ekim'de yarım gün tatil yapan PTT ve PTT kargo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm gün çalışmayacak.

Migros, A101, BİM, Şok market için açıklandı! Bugün markete gidecek olanlar şaşkına dönmeyin!

Bankalar bugün açık mı?

Bankalar için tatil 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil başlıyor ve tüm gün boyunca devam ediyor.

Migros, A101, BİM, Şok market için açıklandı! Bugün markete gidecek olanlar şaşkına dönmeyin!

Rekabet Kurumu açıkladı! Hangi market ne kadar, kaç TL ceza aldı?

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye 958.129.194,39 TL;

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye 142.469.772,07 TL

Migros Ticaret A.Ş.'ye 517.672.762,75 TL;

Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye 22.210.998,63 TL;

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'ye 384.369.037,15 TL;

Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye 646.582.329,39 TL;

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