Asgari ücretliye, üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi ödenecek mi 2023? Ev hanımlarına ikramiye verilecek mi, resmi açıklama geldi mi?
İkramiye ödemeleri hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Vatandaşlar kimlerin ikramiye alacağını merak edip araştırıyor. Peki, ev hanımlarına ikramiye verilecek mi, resmi açıklama geldi mi? Asgari ücretliye, üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi ödenecek mi 2023? İşte detaylar.
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte ikramiye ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar arama motorlarında, "Ev hanımlarına ikramiye verilecek mi, resmi açıklama geldi mi? Asgari ücretliye, üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi ödenecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ev hanımlarına 1000 liralık bayram harçlığı ödemesi yapılacağı iddiaları konuşuluyor. Konu hakkında resmi açıklamalar merak ediliyor. İşte bayramda kimlerin ikramiye alacağına dair bilgiler haberimizde...
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.