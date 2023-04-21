Asgari ücretliye, üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi ödenecek mi 2023? Ev hanımlarına ikramiye verilecek mi, resmi açıklama geldi mi?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.