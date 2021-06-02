90.000 TL altı Hyundai, Opel, Citroen, Renault, Ford fırsatları! İkinci el araç almak isteyenlere büyük fırsat!
Bütçesine göre ikinci el araç almak isteyenler, firmaların düzenlediği kampanyaları yakından takip ediyor. 90.000 TL altı uygun fiyatlı araçlar, her bütçeye ve isteğe uygun olarak dikkat çekiyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, ikinci el araç piyasasında da büyük değişiklikler yaşanıyor. Peki; yundai, Opel, Citroen, Renault, Ford ikinci el araç fiyatları ne kadar?
İkinci el araç almak isteyen ancak bütçesi buna elvermeyen vatandaşlar için birçok firmanın kampanyaları merak ediliyor. Bütçe sorunu nedeniyle vatandaşlar sıfır araçlardan ziyade ikinci el araçlara yöneliyor. Cep yakan araç fiyatlarında tercih edilebilecek 90.000 TL altı araç modelleri haberimizde!
90.000 LİRA ALTI SAHİBİNDEN SATILIK İKİNCİ EL OTOMOBİL MODELLERİ
2006 – 2010 model Hyunda Accent Era