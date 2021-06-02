90.000 TL altı Hyundai, Opel, Citroen, Renault, Ford fırsatları! İkinci el araç almak isteyenlere büyük fırsat!

Bütçesine göre ikinci el araç almak isteyenler, firmaların düzenlediği kampanyaları yakından takip ediyor. 90.000 TL altı uygun fiyatlı araçlar, her bütçeye ve isteğe uygun olarak dikkat çekiyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, ikinci el araç piyasasında da büyük değişiklikler yaşanıyor. Peki; yundai, Opel, Citroen, Renault, Ford ikinci el araç fiyatları ne kadar?

02.06.2021 00:46 - Son Güncelleme: 02.06.2021 00:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





