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SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Maaşlar erken mi yatacak? Yüzde 7.66'lık zam tahmini!

Temmuz ayında milyonlarca kişi zamlı emekli maaşı alacak. SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilere hem zam hem de Kurban Bayramı ikramiyesi gelecek. Ne kadar maaş alacağını merak eden emekliler aynı zamanda maaşların erken yatıp yatmayacağını merak ediyor. Tahminlere göre, Temmuz ayında emekliler yüzde 7,66 zam alabilecek.

01.06.2021 20:52 - Son Güncelleme: 01.06.2021 20:52
SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Maaşlar erken mi yatacak? Yüzde 7.66'lık zam tahmini!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında büyük müjde! Milyonlarca emekli vatandaş Temmuz ayında hem zam alacak, hem de bayram ikramiyesi alacak vatandaşlar maaş zammı tahminlerinde de bulunuyor. İlk 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur'luların maaşına yapılacak zam ve memur emeklilerinin maaşına yapılan yüzde 3'lük artışa ek olarak ne kadar zam yapılacağı netliğe kavuşacak. Açıklanması beklenen veriler sonucunda yüzde 3'ü aşan kısım kadar fark memur emeklilerinin aylığına zam olarak yansıyacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Maaşlar erken mi yatacak? Yüzde 7.66'lık zam tahmini!

Temmuz ayında emekliler zam ve ikramiye alacak. SSK ve Bağ-Kur'lular için ise erken maaş ödeme konusu gündemde olacak. Bunun ardından emeklilerin gözü, yeni kazançlar için Ağustos ayındaki toplu sözleşmeye çevrildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Maaşlar erken mi yatacak? Yüzde 7.66'lık zam tahmini!

SSK ve Bağ-Kur'lulara, Kurban Bayramı sebebiyle erken maaş verilebilecek. Ağustos ayındaki toplu sözleşme, emeklilerin yeni kazançlarını belirleyecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Maaşlar erken mi yatacak? Yüzde 7.66'lık zam tahmini!

Zamlar, enflasyon rakamlarına göre belirlenir. Bu noktada, açıklanacak enflasyon verileri zam konusunda belirleyici olacak. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, ekonomistlerle enflasyon anketi yapmıştı. Söz konusu anketin sonucuna göre emeklilerin maaşına yapılan zammın yüzde 7.66 olacağı tahmin edilmişti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Maaşlar erken mi yatacak? Yüzde 7.66'lık zam tahmini!

İlk 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur'luların maaşına yapılacak zam ve memur emeklilerinin maaşına yapılan yüzde 3'lük artışa ek olarak ne kadar zam yapılacağı netliğe kavuşacak.