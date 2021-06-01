SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Maaşlar erken mi yatacak? Yüzde 7.66'lık zam tahmini!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında büyük müjde! Milyonlarca emekli vatandaş Temmuz ayında hem zam alacak, hem de bayram ikramiyesi alacak vatandaşlar maaş zammı tahminlerinde de bulunuyor. İlk 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur'luların maaşına yapılacak zam ve memur emeklilerinin maaşına yapılan yüzde 3'lük artışa ek olarak ne kadar zam yapılacağı netliğe kavuşacak. Açıklanması beklenen veriler sonucunda yüzde 3'ü aşan kısım kadar fark memur emeklilerinin aylığına zam olarak yansıyacak.