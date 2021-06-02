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Yaz kredisi avantajları start aldı! Masraf dosya parası yok dertlere derman olacak! En çok yüz bin lira...

İhtiyaç kredisinde yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Bazı durumlarda anlık nakit para ihtiyacı oluşan vatandaşlar direkt bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını incelemeye başlıyor. Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlara 3 aya kadar ödemesiz dönemli krediler ise ilaç niteliğinde oluyor. Bu konuda bankaların çeşitli kampanyaları bulunuyor. Bazı bankalar dosya masrafı ya da masraf ödemesi almıyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanında normal ödemeli ihtiyaç kredisi fırsatları da sürüyor.

02.06.2021 06:47 - Son Güncelleme: 02.06.2021 06:50
Yaz kredisi avantajları start aldı! Masraf dosya parası yok dertlere derman olacak! En çok yüz bin lira...

Pek çok kişinin bazı süreçlerde çeşitli alanlarda kullanmak üzere anında nakit para ihtiyacı oluyor. Bu doğrultuda da en çok tercih edilen yöntemlerden birisi ihtiyaç kredisi oluyor. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor. Anında nakit para ihtiyacı olanlar için müjdeli bir haber paylaşıldı. Bilindiği üzere ihtiyaç kredilerinde belirli zamanlar arasında değişikler yapılıyor. Bankalar kredi ihtiyacını olanlar için yeni tekliflerini duyurarak bu fırsatlardan yararlanmasını sağlamaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaz kredisi avantajları start aldı! Masraf dosya parası yok dertlere derman olacak! En çok yüz bin lira...

İŞ BANKASI

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 70.392,60 TL

Kredi Vadesi: 36 ay

Aylık Taksit Tutarı: 1.955,35 TL

Faiz Oranı: 1,65

Yaz kredisi avantajları start aldı! Masraf dosya parası yok dertlere derman olacak! En çok yüz bin lira...

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.

Yaz kredisi avantajları start aldı! Masraf dosya parası yok dertlere derman olacak! En çok yüz bin lira...

ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ

Enpara.com'un yüzde 1,73 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.978 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.

Yaz kredisi avantajları start aldı! Masraf dosya parası yok dertlere derman olacak! En çok yüz bin lira...

QNB FİNANSBANK

İhtiyaç kredisi: 1.44