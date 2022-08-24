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Haberler Ekonomi 90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL'den alabilirsiniz! Arsa, dükkân ve konutlar piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!

90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL'den alabilirsiniz! Arsa, dükkân ve konutlar piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!

Artan dükkân, arsa ve konut fiyatlarına rağmen vatandaşın yanısıra yer alan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, hacizli gayrimenkullerin satışlarını başlattı.

24.08.2022 09:04 - Son Güncelleme: 24.08.2022 09:04
90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL’den alabilirsiniz! Arsa, dükkân ve konutlar piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!

Ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketlerinden etkilenerek fahiş fiyatlardan satılmaya başlanan gayrimenkuller, yeni dönemde kendi taşınmazına sahip olabilmenin planlarını yapan vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Fakat kamu bankaları piyasanın oldukça altına konut, arsa satışına devam ediyor. Yeni yayınlanan ilanlar vatandaşları oldukça sevindirdi.

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90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL’den alabilirsiniz! Arsa, dükkân ve konutlar piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!

Piyasanın olabildiğince altında fiyatlara sahip olan gayrimenkuller, kısa vakit içinde büyük ilgi görmeyi başardı. İşte kamu bankalarının gayrimenkul satışı hizmetlerine dair ayrıntılar…

90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL’den alabilirsiniz! Arsa, dükkân ve konutlar piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!

Ziraat Bankası Satılık Gayrimenkuller

Sunduğu finansman hizmetleri karşılığında teminat olarak aldığı ve borçların ödenmemesinden dolayı el koyduğu gayrimenkulleri satışa çıkaran Ziraat Bankası, satış fiyatlarını paylaştı.

90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL’den alabilirsiniz! Arsa, dükkân ve konutlar piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!

Satılık gayrimenkullerin özellikleri ve başlangıç satış fiyatları şu şekilde belirlendi

90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL’den alabilirsiniz! Arsa, dükkân ve konutlar piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!

Satılık gayrimenkullerin özellikleri ve başlangıç satış fiyatları şu şekilde belirlendi

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