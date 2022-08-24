90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL'den alabilirsiniz! Arsa, dükkân ve konutlar piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!
Artan dükkân, arsa ve konut fiyatlarına rağmen vatandaşın yanısıra yer alan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, hacizli gayrimenkullerin satışlarını başlattı.
24.08.2022 09:04 - Son Güncelleme: 24.08.2022 09:04
Ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketlerinden etkilenerek fahiş fiyatlardan satılmaya başlanan gayrimenkuller, yeni dönemde kendi taşınmazına sahip olabilmenin planlarını yapan vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Fakat kamu bankaları piyasanın oldukça altına konut, arsa satışına devam ediyor. Yeni yayınlanan ilanlar vatandaşları oldukça sevindirdi.