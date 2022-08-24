Devletten %30 da destek cabası! Katılımcılara 4 müjde! İndirimler, ücretsiz hizmetler... Yaş şartsız emeklilik GELDİ! Herkes 100, 200, 300 ödeyebilir!

Yaş şartsız emeklilik geldi. 18 yaş üzeri herkes katılabilir. Devletten de %30 destek veriliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ayda en az 100 TL ödeyerek birikim yapabilirsiniz. 18 yaş altı çocuklar için de aileleri başvuru yapabiliyor. Buna göre aileleri tarafından sisteme dahil edilen 18 yaş altı çocuk sayısı son verilere göre 423 bini aştı. Peki BES nedir? Bireysel Emeklilik Sistemine kimler katılabilir? Ayrıca sisteme katılanlara 4 müjde! İndirimler, ücretsiz hizmetler...