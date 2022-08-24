2160 gün prim kazancıyla 6 yıl erken emekli olun! Emeklilik maaşı 72 ay daha önce bağlanıyor! 4/A 4/B 4/C’li ayrımı yok!

Yasalarımız emeklilik hesaplamalarında kadınlara öncelik sağlıyor. Erkeklerde bekleme süresi 25 yıl iken kadınlarda bu süre 20 yıla düşüyor. Yine kadınların prim ödeme gün sayıları ve yaş şartları da daha öncelikli olarak hesaplanıyor. Ancak bunların dışında yasalarımız kadınlara erken emeklilik yolunu açacak birçok avantaj da sunuyor.