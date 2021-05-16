90.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modelleri! Kia, Opel, Renault, Citroen, Hyundai, Pejo, Dacia, Ford...
Ucuz araba almak isteyenler araştırıyor. 90.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modellerini ve ortalama fiyatlarını yazımızda sizler için detaylı bir şekilde araştırarak derledik. Geçen yıl ikinci el araba almak isteyen en çok şikayet ettiği gelişmelerden birisi de fiyatların aşırı derece artmasıydı. Bu nedenle pek çok kişi araç almaktan vazgeçti. En eski model arabalara bile 30 bin liranın üstünde istendiğini gören vatandaşlar geçen yıl fabrikaların sıfır otomobil üretimi yapmaya başlamasını bekledi. İşte Kia, Opel, Renault, Citroen, Hyundai, Pejo, Dacia, Ford en ucuz otomobil modelleri...
İkinci el araba almak isteyenler bülten sitelerinde yer alan duyuruları sıkı takibe aldı. Sahibinden satılık uygun maliyetli araba bakan kişiler özellikle salgın sürecinde maliyetlerden çok şikayetçiydi. Aşinayı üzere pandemide araba markaları sıfır vasıta üretemedi ve böylece ikinci ele arz çoğalınca da maliyetleri yapay bir biçimde yükselişe geçti. Ancak fabrikaların sıfır araç üretimine geçmesiyle durum değişmeye başladı. Uzmanlar satın alınacak ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabileceğini ifade etti. İşte Kia, Opel, Renault, Citroen, Hyundai, Pejo, Dacia, Ford...