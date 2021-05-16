90.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modelleri! Kia, Opel, Renault, Citroen, Hyundai, Pejo, Dacia, Ford...

Ucuz araba almak isteyenler araştırıyor. 90.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modellerini ve ortalama fiyatlarını yazımızda sizler için detaylı bir şekilde araştırarak derledik. Geçen yıl ikinci el araba almak isteyen en çok şikayet ettiği gelişmelerden birisi de fiyatların aşırı derece artmasıydı. Bu nedenle pek çok kişi araç almaktan vazgeçti. En eski model arabalara bile 30 bin liranın üstünde istendiğini gören vatandaşlar geçen yıl fabrikaların sıfır otomobil üretimi yapmaya başlamasını bekledi. İşte Kia, Opel, Renault, Citroen, Hyundai, Pejo, Dacia, Ford en ucuz otomobil modelleri...

16.05.2021 16:33 - Son Güncelleme: 16.05.2021 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





