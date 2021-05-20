SGK ve İŞKUR'dan 300-400-600 TL ödemenizi almayı unutmayın! 9000 TL'den fazla para hesabınıza yatıyor! Kaçıran yandı...
Devlet tarafından kadınlara sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Devlet tarafından anne olmaya hazırlanan kadınlara binlerce lira yardım veriliyor. Doğum parası, yarım gün parası, emzirme parası ve doğum izni parası ödemeleri toplam 9 bin 287 TL'ye kadar takabül ediyor. Devlet tarafından yapılan bu destek ödemelerini almak isteyen vatandaşlar için ise hem destek tutarlarını hem de başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin esasları sizlerle sayfamızda paylaşıyoruz. Doğum parası, analık izni, işgöremezlik ödeneği ve diğer ödeneklerden faydalanan kadınların cepleri rahat ediyor.
Devlet tarafından kadınlara sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Devlet tarafından anne olmaya hazırlanan kadınlara binlerce lira yardım veriliyor. Doğum parası, yarım gün parası, emzirme parası ve doğum izni parası ödemeleri toplam 9 bin 287 TL'ye kadar takabül ediyor. Devlet tarafından yapılan bu destek ödemelerini almak isteyen vatandaşlar için ise hem destek tutarlarını hem de başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin esasları sizlerle sayfamızda paylaşıyoruz.
ÇEYİZ HESABI İLE EVLİLİK DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ
Devletten evlenmeden önce destek almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşulların başında anlaşmalı bankaların birinden Çeyiz Hesabı açılması. Bankalardan çeyiz hesabı açan gençlere bu hesapta para biriktirmeleri durumunda geri ödemesiz yardım sağlanıyor. Hesapta ne kadar uzun süre ne kadar çok para birikimi yapılırsa destek miktarı o kadar artıyor.
Çeyiz Hesabında 36 aydan 47 aya kadar birikim yapanlar, yapılan birikim tutarının yüzde 20'si destek alırlar. Bu süre için en fazla destek miktarı 6 bin 500 TL: Eğer süre 47 ay ile 59 ay arasında olursa destek tutarı yüzde 22'ye çıkar ve en fazla ödeme tutarı 7 bin 500 TL olur. Çeyiz hesabında 60 ay veya daha fazla birikim yaparsanız destek miktarı 9 bin TL'ye ulaşır