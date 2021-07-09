90 gün ödeme yapılmayacak! Çalışana, kamu işçisine, emekliye SMS ile 125 bin TL bayram kredisi veriliyor! 36 ay vade, 1.51 faizli...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bankalar tarafından kampanyalı krediler duyurulmaya başlandı. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, tüm ihtiyaçlara özel 36 ay vade fırsatıyla 'Bayram Kredisi Kampanyası' başlattı. Bu kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı 1,51'den başlıyor. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilere özel olarak duyurulan kredi kampanyası 3 ay ertelemeli olarak ödeniyor. SMS ile anında başvuru yaparak değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz. Peki, Vakıfbank Bayram kredisine nasıl başvurulur? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
09.07.2021 10:36
- Son Güncelleme: 09.07.2021 10:36
Vakıfbank vatandaşa her alanda kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Özel bankalara oranla daha düşük kredi verme özelliği taşıyan banka başvuru işlemlerini sürdürüyor. Vakıfbank, tüm ihtiyaçlara özel 36 ay vade fırsatıyla 'Bayram Kredisi Kampanyası' başlattı. Bu kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı 1,51'den başlıyor. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilere özel olarak duyurulan kredi kampanyası 3 ay ertelemeli olarak ödeniyor. SMS ile anında başvuru yaparak değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.