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90 gün ödeme yapılmayacak! Çalışana, kamu işçisine, emekliye SMS ile 125 bin TL bayram kredisi veriliyor! 36 ay vade, 1.51 faizli...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bankalar tarafından kampanyalı krediler duyurulmaya başlandı. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, tüm ihtiyaçlara özel 36 ay vade fırsatıyla 'Bayram Kredisi Kampanyası' başlattı. Bu kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı 1,51'den başlıyor. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilere özel olarak duyurulan kredi kampanyası 3 ay ertelemeli olarak ödeniyor. SMS ile anında başvuru yaparak değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz. Peki, Vakıfbank Bayram kredisine nasıl başvurulur? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

09.07.2021 10:36 - Son Güncelleme: 09.07.2021 10:36
90 gün ödeme yapılmayacak! Çalışana, kamu işçisine, emekliye SMS ile 125 bin TL bayram kredisi veriliyor! 36 ay vade, 1.51 faizli...

Vakıfbank vatandaşa her alanda kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Özel bankalara oranla daha düşük kredi verme özelliği taşıyan banka başvuru işlemlerini sürdürüyor. Vakıfbank, tüm ihtiyaçlara özel 36 ay vade fırsatıyla 'Bayram Kredisi Kampanyası' başlattı. Bu kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı 1,51'den başlıyor. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilere özel olarak duyurulan kredi kampanyası 3 ay ertelemeli olarak ödeniyor. SMS ile anında başvuru yaparak değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
90 gün ödeme yapılmayacak! Çalışana, kamu işçisine, emekliye SMS ile 125 bin TL bayram kredisi veriliyor! 36 ay vade, 1.51 faizli...

Vakıfbank'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Bayram Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.

90 gün ödeme yapılmayacak! Çalışana, kamu işçisine, emekliye SMS ile 125 bin TL bayram kredisi veriliyor! 36 ay vade, 1.51 faizli...

Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da Bayram Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

90 gün ödeme yapılmayacak! Çalışana, kamu işçisine, emekliye SMS ile 125 bin TL bayram kredisi veriliyor! 36 ay vade, 1.51 faizli...

Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;

Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.

Örnek SMS Metni:

KREDI 11111111111 3000

90 gün ödeme yapılmayacak! Çalışana, kamu işçisine, emekliye SMS ile 125 bin TL bayram kredisi veriliyor! 36 ay vade, 1.51 faizli...

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