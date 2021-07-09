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3 ay boyunca 30.000-75.000 TL destek! 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi! Başvuru süresi uzatıldı!

Pandemi döneminde vatandaşlara birçok ekonomik destek sağlanıyor. E-Devlet üzerinden başvurusu alınan pandemi destek ödemesiyle ihtiyaç sahiplerine 1.100 TL ödeme yapılmıştı. Aynı zamanda uygun faizli kredi ödemeleriyle de kolaylık sağlanmıştı. Normalleşmeyle birlikte devlet desteklerinin sürüp sürmeyeceği merak edilirken bir müjdeli haber daha geldi. Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin faydalanabileceği bir kredi türünün süresi uzatıldı. Kredi kapsamında mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin TL, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin TL destek sağlanacak. Geri ödeme süreci ise 3 yıl sonra başlayacak.

09.07.2021 10:31 - Son Güncelleme: 09.07.2021 10:32
3 ay boyunca 30.000-75.000 bin TL destek! 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi! Başvuru süresi uzatıldı!

Pandemide uygulanan kapanmalar nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, işletmeler de bu durumdan bir hayli etkilendi. Alınan önlemler kapsamında birçok işletme kapalı kaldı. Ancak yeni sağlanan bir destekle birlikte, mikro ve küçük ölçekli işletmeler rahat bir nefes alacak. İkinci başvuru dönemi 9 Temmuz'da sona erecek destek başvurularının süresi uzatıldı. Bu kredi sayesinde; 3 ay boyunca kimi işletmelere 30 bin TL, kimilerine de 75 bin TL verilecek. Geri ödemeler ise 2024 yılında başlayacak. İşte, KOSGEB desteğinin detayları!

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3 ay boyunca 30.000-75.000 bin TL destek! 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi! Başvuru süresi uzatıldı!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik hızlı destek programında başvuru süresini 6 Ağustos'a kadar uzattı.

3 ay boyunca 30.000-75.000 bin TL destek! 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi! Başvuru süresi uzatıldı!

KOSGEB, salgından olumsuz etkilenen imalat ve imalat sektörünü tamamlayıcı sektörlerdeki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik Hızlı Destek Programı başlatmıştı.

3 ay boyunca 30.000-75.000 bin TL destek! 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi! Başvuru süresi uzatıldı!

İlk başvuruları 3-21 Mayıs'ta alınan programın kapsamı genişletilerek, programdan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla 21 Haziran-9 Temmuz döneminde ikinci başvuru açılmıştı. Programın ikinci fazında bugün sona erecek başvuru dönemi 28 gün uzatıldı.

3 ay boyunca 30.000-75.000 bin TL destek! 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi! Başvuru süresi uzatıldı!

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AA muhabirine, daha fazla işletmenin bu programdan yararlanması için süre uzatımı kararı aldıklarını söyledi. Kurt, "Şartları sağlayan mikro ve küçük ölçekli işletmeleri desteğimizden faydalanmaya davet ediyoruz." dedi.