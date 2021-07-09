3 ay boyunca 30.000-75.000 TL destek! 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi! Başvuru süresi uzatıldı!
Pandemi döneminde vatandaşlara birçok ekonomik destek sağlanıyor. E-Devlet üzerinden başvurusu alınan pandemi destek ödemesiyle ihtiyaç sahiplerine 1.100 TL ödeme yapılmıştı. Aynı zamanda uygun faizli kredi ödemeleriyle de kolaylık sağlanmıştı. Normalleşmeyle birlikte devlet desteklerinin sürüp sürmeyeceği merak edilirken bir müjdeli haber daha geldi. Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin faydalanabileceği bir kredi türünün süresi uzatıldı. Kredi kapsamında mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin TL, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin TL destek sağlanacak. Geri ödeme süreci ise 3 yıl sonra başlayacak.
Pandemide uygulanan kapanmalar nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, işletmeler de bu durumdan bir hayli etkilendi. Alınan önlemler kapsamında birçok işletme kapalı kaldı. Ancak yeni sağlanan bir destekle birlikte, mikro ve küçük ölçekli işletmeler rahat bir nefes alacak. İkinci başvuru dönemi 9 Temmuz'da sona erecek destek başvurularının süresi uzatıldı. Bu kredi sayesinde; 3 ay boyunca kimi işletmelere 30 bin TL, kimilerine de 75 bin TL verilecek. Geri ödemeler ise 2024 yılında başlayacak. İşte, KOSGEB desteğinin detayları!
İlk başvuruları 3-21 Mayıs'ta alınan programın kapsamı genişletilerek, programdan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla 21 Haziran-9 Temmuz döneminde ikinci başvuru açılmıştı. Programın ikinci fazında bugün sona erecek başvuru dönemi 28 gün uzatıldı.