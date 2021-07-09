3 ay boyunca 30.000-75.000 TL destek! 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi! Başvuru süresi uzatıldı!

Pandemide uygulanan kapanmalar nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, işletmeler de bu durumdan bir hayli etkilendi. Alınan önlemler kapsamında birçok işletme kapalı kaldı. Ancak yeni sağlanan bir destekle birlikte, mikro ve küçük ölçekli işletmeler rahat bir nefes alacak. İkinci başvuru dönemi 9 Temmuz'da sona erecek destek başvurularının süresi uzatıldı. Bu kredi sayesinde; 3 ay boyunca kimi işletmelere 30 bin TL, kimilerine de 75 bin TL verilecek. Geri ödemeler ise 2024 yılında başlayacak. İşte, KOSGEB desteğinin detayları!