TOKİ alt gelirliler için müjde! Aylık geliri 6 bin 500 TL altında olanlar başvurabilir: Devlet 667 TL taksit ile ev satışı yapıyor!

Dar gelirli aileler için müjde geldi. Çekiliş yok kura yok! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aylık 6 bin 500 TL altında geliri olanlar için duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre alt gelirliler için devlet konut satışı gerçekleştirilecek. Söz konusu konutlara aylık 667,15 TL ödeme yapanlar sahip olabilecekler. TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Açık satışın hangi tarihlerde yapılacağı, konutların niteliği ve fiyatları ile başvurulacak banka TOKİ tarafından ilan ediliyor. TOKİ açık satış yöntemi ile konut satın alma hakkı ve konut belirleme önceliği başvuru sırasına göre kullandırılıyor.

09.07.2021 10:40 - Son Güncelleme: 09.07.2021 10:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





