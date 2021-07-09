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TOKİ alt gelirliler için müjde! Aylık geliri 6 bin 500 TL altında olanlar başvurabilir: Devlet 667 TL taksit ile ev satışı yapıyor!

Dar gelirli aileler için müjde geldi. Çekiliş yok kura yok! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aylık 6 bin 500 TL altında geliri olanlar için duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre alt gelirliler için devlet konut satışı gerçekleştirilecek. Söz konusu konutlara aylık 667,15 TL ödeme yapanlar sahip olabilecekler. TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Açık satışın hangi tarihlerde yapılacağı, konutların niteliği ve fiyatları ile başvurulacak banka TOKİ tarafından ilan ediliyor. TOKİ açık satış yöntemi ile konut satın alma hakkı ve konut belirleme önceliği başvuru sırasına göre kullandırılıyor.

takvim.com.tr
09.07.2021 10:40 - Son Güncelleme: 09.07.2021 10:40
TOKİ alt gelirliler için müjde! Aylık geliri 6 bin 500 TL altında olanlar başvurabilir: Devlet 667 TL taksit ile ev satışı yapıyor!

TOKİ alt kazançlılar için açık artırma ile satış yapıyor. TOKİ resmi internet sayfası üzerinde Balıkesir'de, 625 adet, Bolu'da 268 adet, Kırşehir'de 256 adet ev satışı yapılacağı duyuruldu. Mevzubahisi evler için açık satış yapılacak. Evler için müracaatlar en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Dar ve orta gelirlilere yönelik olarak üretilen sosyal konut projelerinin kura yöntemi ile satışı yapıldıktan sonra proje kapsamında TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunuluyor. Bu yöntem ile gerçekleştirilen satışlarda, konut alıcıları ilgili banka şubelerinden seçtikleri konutun peşinat tutarını yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalarlar. Peşinat bedeli de borç bakiyesinden düşülerek kalan tutar taksitlendirilir.

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TOKİ alt gelirliler için müjde! Aylık geliri 6 bin 500 TL altında olanlar başvurabilir: Devlet 667 TL taksit ile ev satışı yapıyor!

Balıkesir'de satışı yapılacak konutlar için şu bilgilere yer verildi:

Balıkesir İli Manyas İlçesi Kızık Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 336 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Mart 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.

TOKİ alt gelirliler için müjde! Aylık geliri 6 bin 500 TL altında olanlar başvurabilir: Devlet 667 TL taksit ile ev satışı yapıyor!

Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin;

T.C. vatandaşı olması,

Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

TOKİ alt gelirliler için müjde! Aylık geliri 6 bin 500 TL altında olanlar başvurabilir: Devlet 667 TL taksit ile ev satışı yapıyor!

Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve iş yeri hariç)

TOKİ alt gelirliler için müjde! Aylık geliri 6 bin 500 TL altında olanlar başvurabilir: Devlet 667 TL taksit ile ev satışı yapıyor!

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.