TOKİ alt gelirliler için müjde! Aylık geliri 6 bin 500 TL altında olanlar başvurabilir: Devlet 667 TL taksit ile ev satışı yapıyor!
Dar gelirli aileler için müjde geldi. Çekiliş yok kura yok! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aylık 6 bin 500 TL altında geliri olanlar için duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre alt gelirliler için devlet konut satışı gerçekleştirilecek. Söz konusu konutlara aylık 667,15 TL ödeme yapanlar sahip olabilecekler. TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Açık satışın hangi tarihlerde yapılacağı, konutların niteliği ve fiyatları ile başvurulacak banka TOKİ tarafından ilan ediliyor. TOKİ açık satış yöntemi ile konut satın alma hakkı ve konut belirleme önceliği başvuru sırasına göre kullandırılıyor.
TOKİ alt kazançlılar için açık artırma ile satış yapıyor. TOKİ resmi internet sayfası üzerinde Balıkesir'de, 625 adet, Bolu'da 268 adet, Kırşehir'de 256 adet ev satışı yapılacağı duyuruldu. Mevzubahisi evler için açık satış yapılacak. Evler için müracaatlar en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Dar ve orta gelirlilere yönelik olarak üretilen sosyal konut projelerinin kura yöntemi ile satışı yapıldıktan sonra proje kapsamında TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunuluyor. Bu yöntem ile gerçekleştirilen satışlarda, konut alıcıları ilgili banka şubelerinden seçtikleri konutun peşinat tutarını yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalarlar. Peşinat bedeli de borç bakiyesinden düşülerek kalan tutar taksitlendirilir.
Balıkesir'de satışı yapılacak konutlar için şu bilgilere yer verildi:
Balıkesir İli Manyas İlçesi Kızık Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 336 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Mart 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.