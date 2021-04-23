Kamp ve teknoloji ürünleri çılgınlığı! BİM 23-24 Nisan aktüel kataloğuyla her kategoride müthiş indirim!
BİM 23-24 Nisan aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi günün ilk ışıklarıyla beraber çok araştırılanlar arasında yer aldı. Markette bu hafta özellikle teknoloji ve kamp ürünleri dikkatleri cezbederken gözler listedeki diğer ürünlere çevrildi. BİM'de bu hafta Sunny Elton 43 Inç Full HD Smart TV, Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti, Polosmart Hızlı Şarj ve Data Kablosu Çeşitleri, North Pacific Otomatik Çadır, Yeni Nesil Şişme Kamp Matı, North Pacific Çok Fonksiyonlu Kampçı Saati, North Pacific Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi, Simfer Midi Fırın ve Casilda Home Melamin Mini Sunum Tepsisi ürünleri var.
BİM 23-24 Nisan aktüel kataloğu ile bugün sabah saatlerinden itibaren onlarca ürün raflardaki yerini aldı. Alışveriş yapacaklar ise ürünlerin tam listesini ve fiyatlarını öğrenmek istiyor. Teknoloji ve kamp ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, Hometech Alfa Tablet, Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV, Eken Aksiyon Kamerası 4K Wifi, Sunny Elton 43 Inç Full HD Smart TV, Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti ve North Pacific Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi ürünleri var. İşte BİM 23-24 Nisan aktüel kataloğu