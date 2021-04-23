Kamp ve teknoloji ürünleri çılgınlığı! BİM 23-24 Nisan aktüel kataloğuyla her kategoride müthiş indirim!

BİM 23-24 Nisan aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi günün ilk ışıklarıyla beraber çok araştırılanlar arasında yer aldı. Markette bu hafta özellikle teknoloji ve kamp ürünleri dikkatleri cezbederken gözler listedeki diğer ürünlere çevrildi. BİM'de bu hafta Sunny Elton 43 Inç Full HD Smart TV, Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti, Polosmart Hızlı Şarj ve Data Kablosu Çeşitleri, North Pacific Otomatik Çadır, Yeni Nesil Şişme Kamp Matı, North Pacific Çok Fonksiyonlu Kampçı Saati, North Pacific Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi, Simfer Midi Fırın ve Casilda Home Melamin Mini Sunum Tepsisi ürünleri var.

23.04.2021 16:25 - Son Güncelleme: 23.04.2021 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





