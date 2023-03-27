RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT, SSK, Bağkur emekliye 7.500 TL + 4C, Memura %1.8 enflasyon farkıyla 12 bin 759 TL ARA MAAŞ! Refah Payı + Toplu Sözleşme zammı...

EYT, SSK, Bağkur emekliye 7.500 TL + 4C, Memura %1.8 enflasyon farkıyla 12 bin 759 TL ARA MAAŞ! Refah Payı + Toplu Sözleşme zammı...

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 7500 TL emekli maaşı ve 2000 TL bayram ikramiyesinde son viraja girildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 27 Mart'ta toplanıyor. Ara zammın ardından Temmuz zammı da en merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, kim, ne kadar alacak? İşte detaylar.

takvim.com.tr
27.03.2023 08:51 - Son Güncelleme: 27.03.2023 08:56
EYT, SSK, Bağkur emekliye 7.500 TL + 4C, Memura %1.8 enflasyon farkıyla 12 bin 759 TL ARA MAAŞ! Refah Payı + Toplu Sözleşme zammı...

Emekli ve memurlar Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Ardından emekliler için en düşük maaş 7.500 TL'ye yükseltildi. Milyonlarca emekliye maaş ve ikramiye zammı müjdesi de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Toplantıda en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL, emekli bayram ikramiyesinin ise 2 bin TL olması teklifi görüşülecek. Öte yandan 2000 sonası emekliler için intibak zammı da gündeme geldi. Peki, memura ara zam gelecek mi? Temmuzda emekli memur maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT, SSK, Bağkur emekliye 7.500 TL + 4C, Memura %1.8 enflasyon farkıyla 12 bin 759 TL ARA MAAŞ! Refah Payı + Toplu Sözleşme zammı...

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ NASIL UYGULANACAK?
Yeni taban maaşlar ağırlıklı olarak SSK ev Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor. Memur emeklilerinde en düşük maaş 7.500 TL'nin üzerinde olduğu için orada değişiklik beklenmiyor.

EYT, SSK, Bağkur emekliye 7.500 TL + 4C, Memura %1.8 enflasyon farkıyla 12 bin 759 TL ARA MAAŞ! Refah Payı + Toplu Sözleşme zammı...

Ancak 7.500 TL'nin altındaki tüm maaşlar yasa çıktıktan sonraki ödeme döneminde, bu rakama tamamlanacak. Örneğin şu anda 5.500 TL taban maaş alanların hesabına artık 7.500 TL yatırılacak.

EYT, SSK, Bağkur emekliye 7.500 TL + 4C, Memura %1.8 enflasyon farkıyla 12 bin 759 TL ARA MAAŞ! Refah Payı + Toplu Sözleşme zammı...

6.500 TL alan bir emekliye de yine 1000 TL seyyanen artış yapılarak 7.500 TL ödenecek. Bu ek ödemeler emeklilerin kök maaşlarını ise değiştirmeyecek.

EYT, SSK, Bağkur emekliye 7.500 TL + 4C, Memura %1.8 enflasyon farkıyla 12 bin 759 TL ARA MAAŞ! Refah Payı + Toplu Sözleşme zammı...

TEMMUZ ZAMMI NASIL YAPILACAK?
Yapılan taban maaş artışı bir destek olarak uygulanıyor ve Hazine tarafından karşılanıyor.

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