EYT, SSK, Bağkur emekliye 7.500 TL + 4C, Memura %1.8 enflasyon farkıyla 12 bin 759 TL ARA MAAŞ! Refah Payı + Toplu Sözleşme zammı...

Emekli ve memurlar Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Ardından emekliler için en düşük maaş 7.500 TL'ye yükseltildi. Milyonlarca emekliye maaş ve ikramiye zammı müjdesi de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Toplantıda en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL, emekli bayram ikramiyesinin ise 2 bin TL olması teklifi görüşülecek. Öte yandan 2000 sonası emekliler için intibak zammı da gündeme geldi. Peki, memura ara zam gelecek mi? Temmuzda emekli memur maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...