Milli Elektrikli Tren'de sona doğru! 10 bin kilometre yol yaptı hız rekor denedi
Yapımı devam eden Milli Elektrikli Tren'de sona gelindi. Test için raylara indirilen tren 10 bin kilometre yol yaparken, 153 saniyede 160 kilometre hıza ulaşarak tam puan aldı. Yüzlerce testi başarıyla geçen trende 3 ay içinde çalışmaların tamamlanması bekleniyor.
Son testleri için raylara inen Milli Elektrikli Tren seti bu zamana kadar yaklaşık 10 bin kilometre yol katetti. Avrupa standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen yüzlerce testi başarıyla geçen ve maksimum işletme hızı olan 160 kilometre hıza 153 saniyede ulaşabilen tren hakkında Sakarya'da bulunan TÜRASAŞ fabrikasında Bölge Müdürü Erdal Aba, son detayları paylaştı.
Yapılan çalışmalar neticesinde milli kaynaklar kullanılarak üretilen tren setleri, seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ile beklentileri üst düzeyde karşılayacak özellikte tasarlandı. Yolcu taşımacılığı yapması için hazırlanan tren setleri son testlerden geçiriliyor.
Bu çerçevede hazırlanan ve test aşamaları için raylara inen tren setleri, 10 bin kilometre yol katederek Türkiye'yi yaklaşık 5 kez dolaştı. 500'ü aşkın fren testi olmak üzere, Avrupa standartlarında uygulanan farklı birçok testi de başarıyla geçen trende çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.