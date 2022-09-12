Milli Elektrikli Tren’de sona doğru! 10 bin kilometre yol yaptı hız rekor denedi

Bu çerçevede hazırlanan ve test aşamaları için raylara inen tren setleri, 10 bin kilometre yol katederek Türkiye'yi yaklaşık 5 kez dolaştı. 500'ü aşkın fren testi olmak üzere, Avrupa standartlarında uygulanan farklı birçok testi de başarıyla geçen trende çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.