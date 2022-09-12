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Milli Elektrikli Tren'de sona doğru! 10 bin kilometre yol yaptı hız rekor denedi

Yapımı devam eden Milli Elektrikli Tren'de sona gelindi. Test için raylara indirilen tren 10 bin kilometre yol yaparken, 153 saniyede 160 kilometre hıza ulaşarak tam puan aldı. Yüzlerce testi başarıyla geçen trende 3 ay içinde çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

12.09.2022 16:18 - Son Güncelleme: 12.09.2022 16:18
Milli Elektrikli Tren’de sona doğru! 10 bin kilometre yol yaptı hız rekor denedi

Son testleri için raylara inen Milli Elektrikli Tren seti bu zamana kadar yaklaşık 10 bin kilometre yol katetti. Avrupa standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen yüzlerce testi başarıyla geçen ve maksimum işletme hızı olan 160 kilometre hıza 153 saniyede ulaşabilen tren hakkında Sakarya'da bulunan TÜRASAŞ fabrikasında Bölge Müdürü Erdal Aba, son detayları paylaştı.

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Milli Elektrikli Tren’de sona doğru! 10 bin kilometre yol yaptı hız rekor denedi

2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) fabrikasında yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi.

Milli Elektrikli Tren’de sona doğru! 10 bin kilometre yol yaptı hız rekor denedi

Yapılan çalışmalar neticesinde milli kaynaklar kullanılarak üretilen tren setleri, seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ile beklentileri üst düzeyde karşılayacak özellikte tasarlandı. Yolcu taşımacılığı yapması için hazırlanan tren setleri son testlerden geçiriliyor.

Milli Elektrikli Tren’de sona doğru! 10 bin kilometre yol yaptı hız rekor denedi

Bu çerçevede hazırlanan ve test aşamaları için raylara inen tren setleri, 10 bin kilometre yol katederek Türkiye'yi yaklaşık 5 kez dolaştı. 500'ü aşkın fren testi olmak üzere, Avrupa standartlarında uygulanan farklı birçok testi de başarıyla geçen trende çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Milli Elektrikli Tren’de sona doğru! 10 bin kilometre yol yaptı hız rekor denedi

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, şimdiye kadar 3 set aracın tamamlandığını ve seri üretimin devam ettiğini ifade ederek son gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.

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