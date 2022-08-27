Sıvı yağ, süt, yumurta, peynire %30 indirim! Hafta sonu sepetler dolacak! Tarım Kredi'de fiyatlar düştükçe şaşırtıyor! 27-28 Ağustos...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağına ilişkin müjdesi vatandaşları sevindirdi. Birçok ilde vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatifi marketlere akın etti. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi olarak göze çarpıyor.
27.08.2022 13:37 - Son Güncelleme: 27.08.2022 13:37
Tarım Kredi Market hafta sonu kampanyası başladı. Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir dahil onlarca ürüne %30 indirim müjdesi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapacağını açıklamıştı. İşte 2022 güncel Tarım Kredi Market fiyat listesi...