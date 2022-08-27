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Haberler Ekonomi Sıvı yağ, süt, yumurta, peynire %30 indirim! Hafta sonu sepetler dolacak! Tarım Kredi'de fiyatlar düştükçe şaşırtıyor! 27-28 Ağustos...

Sıvı yağ, süt, yumurta, peynire %30 indirim! Hafta sonu sepetler dolacak! Tarım Kredi'de fiyatlar düştükçe şaşırtıyor! 27-28 Ağustos...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağına ilişkin müjdesi vatandaşları sevindirdi. Birçok ilde vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatifi marketlere akın etti. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi olarak göze çarpıyor.

takvim.com.tr
27.08.2022 13:37 - Son Güncelleme: 27.08.2022 13:37
Sıvı yağ, süt, yumurta, peynire %30 indirim! Hafta sonu sepetler dolacak! Tarım Kredi’de fiyatlar düştükçe şaşırtıyor! 27-28 Ağustos...

Tarım Kredi Market hafta sonu kampanyası başladı. Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir dahil onlarca ürüne %30 indirim müjdesi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapacağını açıklamıştı. İşte 2022 güncel Tarım Kredi Market fiyat listesi...

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Sıvı yağ, süt, yumurta, peynire %30 indirim! Hafta sonu sepetler dolacak! Tarım Kredi’de fiyatlar düştükçe şaşırtıyor! 27-28 Ağustos...

İşte güncel Tarım Kredi Market fiyat listesi...

Sıvı yağ, süt, yumurta, peynire %30 indirim! Hafta sonu sepetler dolacak! Tarım Kredi’de fiyatlar düştükçe şaşırtıyor! 27-28 Ağustos...

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

146,90 TL

Sıvı yağ, süt, yumurta, peynire %30 indirim! Hafta sonu sepetler dolacak! Tarım Kredi’de fiyatlar düştükçe şaşırtıyor! 27-28 Ağustos...

TMO AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

135,00 TL

Sıvı yağ, süt, yumurta, peynire %30 indirim! Hafta sonu sepetler dolacak! Tarım Kredi’de fiyatlar düştükçe şaşırtıyor! 27-28 Ağustos...

Türkiye Tarım Kredi marketlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından ülke genelindeki şubelerinde 30 temel ihtiyaç ürününde indirime gidildiğini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

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