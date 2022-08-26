T.C sonu 0,2,4,6,8 olanlar! ATM veya PTT'den paranızı alabilirsiniz! 1 sene boyunca... Aile Bakanlığı hesaplara 7 bin 200 lira yatıracak!

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.